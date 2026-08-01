Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита

Редкое событие, произошедшее у берегов Австралии, поразило морских биологов и любителей природы. С помощью дрона процесс рождения кита в океане впервые был полностью снят с воздуха. Специалисты расценивают эти кадры как важный прорыв в изучении морских млекопитающих.

Сообщается, что оператор дрона Александр Форрест, сотрудничающий с Австралийской организацией по спасению и исследованию китов (ОРРКА), во время очередного наблюдательного полета заметил, что мигрирующая самка кита передвигается медленнее остальных.

Сначала он подумал, что животное просто отдыхает. Однако вскоре самка поднялась к поверхности воды, и тут же начался процесс родов. Спустя несколько мгновений новорожденный китенок впервые поднялся на поверхность воды, чтобы сделать вдох.

«Я сразу понял, что становлюсь свидетелем чрезвычайно редкого события. С этого момента я превратился не в оператора, а в зрителя, наблюдающего за чудом природы», — сказал Александр Форрест.

После родов самка кита несколько секунд неподвижно стояла на месте, а затем инстинктивно вернулась к своему детенышу, начав защищать его и ухаживать за ним. Специалисты называют первую встречу матери и детеныша очень трогательным зрелищем.

Как отметила руководитель исследований ОРРКА Энни Пост, до сих пор в мире было официально задокументировано всего три случая рождения китов. Но данное событие имеет особую ценность тем, что впервые было полностью зафиксировано с воздуха с помощью дрона.

Исследователи наблюдали за матерью и детенышем еще в течение нескольких часов после родов, записав их движения, процесс ухода и взаимоотношения с другими китами.

Эти уникальные кадры были сняты во время ежегодной миграции китов вдоль восточного побережья Австралии. В этот период около 50 тысяч китов плывут из Антарктиды на север, направляясь в теплае субтропические воды для спаривания и роения.

По мнению ученых, эти видеокадры могут стать ценным научным источником для более глубокого изучения размножения китов, материнско-детских отношений и их поведения.