5 августа ожидается снижение курса доллара

·157·Экономика
5 августа ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что действующий 5 августа курс доллара снизится на 50,46 сум. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи долларов банкам:

UniversalBank — 11 985 сум.
Mikrokreditbank — 11 980 сум.
Orient Finans Bank — 11 980 сум.
• Xalq Banki — 11 980 сум.
• Asakabank — 11 970 сум.

Лучшие курсы покупки долларов у банков:

• Tengebank — 12 000 сум.
• Ipak Yuli Bank — 12 020 сум.
• Asia Alliance Bank — 12 025 сум.
• Agrobank — 12 030 сум.
• Asakabank — 12 030 сум.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения курса посетите официальные сайты банков.

UniversalBankMikrokreditbankOrient Finans BankXalq BankiAsakabank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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