5 августа ожидается снижение курса доллара
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• UniversalBank — 11 985 сум.
• Tengebank — 12 000 сум.
Ожидается, что действующий 5 августа курс доллара снизится на 50,46 сум. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• UniversalBank — 11 985 сум.
• Mikrokreditbank — 11 980 сум.
• Orient Finans Bank — 11 980 сум.
• Xalq Banki — 11 980 сум.
• Asakabank — 11 970 сум.
Лучшие курсы покупки долларов у банков:
• Tengebank — 12 000 сум.
• Ipak Yuli Bank — 12 020 сум.
• Asia Alliance Bank — 12 025 сум.
• Agrobank — 12 030 сум.
• Asakabank — 12 030 сум.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения курса посетите официальные сайты банков.
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