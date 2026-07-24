Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!

Отабек Умаров и Шахноза Мирзиёева посетили финальный матч чемпионата мира по футболу. Отабек Умаров является вице-президентом Олимпийского совета Азии и членом Сената Международной автомобильной федерации, а Шахноза Мирзиёева — членом бюро «World Aquatics».

В кадрах, сделанных во время финала, внимание пользователей привлекли дорогие часы на руке Отабека Умарова. Сообщается, что это специальная модель «Richard Mille RM 011».

Данная модель часов была создана в сотрудничестве с Фелипе Массой, известным своей карьерой в «Формуле-1». Она отличается тем, что была выпущена ограниченным тиражом всего в 50 экземпляров специально для азиатских бутиков.

Рыночная стоимость часов оценивается в 245 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 330 тысяч долларов. Модели, выпущенные ограниченным тиражом, обычно приобретаются не только для повседневного ношения, но и в качестве коллекционных экземпляров.

По этой причине данные часы можно рассматривать как дорогой аксессуар или долгосрочное коллекционное приобретение.