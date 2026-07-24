Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!

·7.5K·Узбекистан
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!

Отабек Умаров и Шахноза Мирзиёева посетили финальный матч чемпионата мира по футболу. Отабек Умаров является вице-президентом Олимпийского совета Азии и членом Сената Международной автомобильной федерации, а Шахноза Мирзиёева — членом бюро «World Aquatics».

В кадрах, сделанных во время финала, внимание пользователей привлекли дорогие часы на руке Отабека Умарова. Сообщается, что это специальная модель «Richard Mille RM 011».

Данная модель часов была создана в сотрудничестве с Фелипе Массой, известным своей карьерой в «Формуле-1». Она отличается тем, что была выпущена ограниченным тиражом всего в 50 экземпляров специально для азиатских бутиков.

Рыночная стоимость часов оценивается в 245 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 330 тысяч долларов. Модели, выпущенные ограниченным тиражом, обычно приобретаются не только для повседневного ношения, но и в качестве коллекционных экземпляров.

По этой причине данные часы можно рассматривать как дорогой аксессуар или долгосрочное коллекционное приобретение.

Отабек УмаровШахноза МирзиёеваRichard MilleФелипе МассаОлимпийский совет Азии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Самая оживленная дорога Ташкента будет закрыта на 40 днейСамая оживленная дорога Ташкента будет закрыта на 40 днейСегодня, 16:35Руководитель наказан за привлечение сотрудников к работе в аномальную жаруРуководитель наказан за привлечение сотрудников к работе в аномальную жаруСегодня, 16:26В выходные жара усилится: до скольких градусов поднимется температура?В выходные жара усилится: до скольких градусов поднимется температура?Сегодня, 16:22«Теперь всё будет иначе»: в Узбекистане вступил в силу новый закон о социальной защите«Теперь всё будет иначе»: в Узбекистане вступил в силу новый закон о социальной защитеСегодня, 09:52Сегодня день рождения Шавката Мирзиёева. Главе нашего государства исполнилось 69 летСегодня день рождения Шавката Мирзиёева. Главе нашего государства исполнилось 69 летСегодня, 07:43Президент сообщил, когда откроется первая платная дорога в УзбекистанеПрезидент сообщил, когда откроется первая платная дорога в УзбекистанеВчера, 20:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана
Аномальная жара отступает: названа ожидаемая дата для Узбекистана