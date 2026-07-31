«Самые умные» женщины по дате рождения: какой у них тип интеллекта?
Ум не измеряется исключительно способностью быстро считать или чтением большого количества книг. Кто-то заранее выстраивает сложные планы, кто-то тонко чувствует намерения людей, а кто-то в самый критический момент мгновенно находит верное решение.
Согласно нумерологическим толкованиям, дата рождения женщины может символически указывать на то, какой стиль мышления развит у нее сильнее всего. Найдите свою дату в списке ниже — вполне возможно, что способность, которую вы считаете само собой разумеющейся, на самом деле является вашим главным интеллектуальным преимуществом.
1, 4, 7, 11, 16, 19, 25, 29 и 31 — стратегические гении
Женщины, рожденные в эти даты, отличаются способностью к логическому мышлению, составлению долгосрочных планов и предварительной оценке последствий своих действий.
Они обычно:
анализируют каждое решение с нескольких сторон;
заранее видят риски, которые другие не замечают;
оценивают ситуацию с «холодной головой», не поддаваясь эмоциям;
делят масштабную цель на небольшие этапы;
могут предсказать следующий шаг окружающих.
Стиль мышления таких женщин напоминает шахматного гроссмейстера: они просчитывают не только текущий ход, но и несколько возможных сценариев наперед.
Однако излишний анализ порой приводит к затягиванию решений. А попытка проконтролировать каждый риск может стать причиной упущенных новых возможностей.
Сила стратега — в плане, а его главный урок заключается в том, чтобы вовремя перейти к действиям.
2, 6, 12, 14, 17, 20, 22 и 24 — мастера интуиции
Представительниц этой группы принято считать женщинами, способными гармонично объединять логику с внутренним чутьем.
Даже тогда, когда очевидных доказательств еще нет, они способны интуитивно ощутить:
кому можно доверять;
в какую сторону изменится ситуация;
что собеседник пытается что-то скрыть;
какое решение таит в себе опасность;
когда нужно выжидать, а когда действовать.
Со стороны их решения могут казаться интуитивными или даже «магическими». На самом же деле их мозг просто молниеносно обрабатывает мимику, тон голоса, прошлый опыт и мельчайшие детали.
Слабая сторона интуиции — риск принять за внутреннее чутье собственный страх или личное желание.
Главный урок: прислушиваться к внутреннему голосу, но при этом подкреплять важные решения фактами и проверяемой информацией.
3, 5, 8, 9, 10, 13, 23, 26 и 27 — молниеносные мыслители
Женщины, родившиеся в эти даты, отличаются быстрой реакцией, развитой импровизацией и способностью мгновенно адаптироваться к меняющимся условиям.
Они способны:
быстро находить выход из неожиданных проблем;
принимать решения даже в условиях жесткого прессинга;
мгновенно пробовать новый подход, если старый план дал сбой;
обрабатывать несколько потоков информации одновременно;
стремительно адаптироваться к новой обстановке.
Такой склад ума особенно востребован в бизнесе, торговле, сфере переговоров, журналистике, медицине, организации мероприятий и других областях, где требуются быстрые решения.
Однако оперативность порой граничит с поспешностью. Самое первое пришедшее в голову решение далеко не всегда оказывается самым правильным.
Быстрое мышление — огромное преимущество, но пауза в несколько секунд перед принятием важного решения сделает его еще сильнее.
15, 18, 20 и 21 — менеджеры креативного хаоса
Женщины этой категории сильны в поиске нестандартных путей, а не в следовании заученным правилам.
Они умеют:
собирать общую картину из разрозненных и хаотичных данных;
видеть новые возможности там, где другие видят лишь проблемы;
выбирать совершенно иной подход, если традиционный метод не работает;
искусно соединять творчество и строгую логику;
превращать сложную задачу в простое и изящное решение.
Такой стиль мышления приносит наибольшую эффективность в дизайне, рекламе, создании контента и продуктов, искусстве, стартапах и инновационных проектах.
Их главный риск заключается в том, что идей возникает слишком много, но на доведение их до конца порой не хватает системности и дисциплины.Главный урок: подкреплять вдохновение четким планом и дедлайнами.
Почему 20-е число упомянуто в двух категориях?
В первоначальном списке 20-е число значится как среди «мастеров интуиции», так и среди «менеджеров креативного хаоса».
Это может объясняться как технической оговоркой, так и тем, что родившимся в этот день свойственны сразу две черты — тонкая интуиция и нестандартное мышление.
Поэтому родившиеся 20-го числа могут понаблюдать за тем, какое именно из двух направлений развито в них сильнее:
тонкое чувствование людей и ситуаций;
поиск неочевидных для других решений проблем.
Какой тип ума является самым сильным?
Нельзя ставить стратегическое мышление выше интуиции, а быстрое принятие решений — выше творческого склада ума. У каждого из них своя уникальная задача.
Тип ума
Главное преимущество
Стратегический ум
Долгосрочное планирование и расчет
Интуитивный ум
Понимание людей и тонких знаков
Быстрый ум
Нахождение решений в стрессовых ситуациях
Креативный ум
Генерация нестандартных идей и новых путей
Наивысших результатов в жизни чаще всего добиваются те, кто умеет комбинировать несколько способностей. К примеру, одной лишь гениальной идеи недостаточно — для ее воплощения в жизнь необходимы стратегия и дисциплина.
Определяет ли дата рождения интеллект?
С научной точки зрения способность определять умственные способности и стиль мышления человека исключительно по дню его рождения не имеет никаких подтверждений.
На развитие интеллекта в куда большей степени влияют:
наследственные факторы;
образование и чтение книг;
окружение в детстве;
опыт самостоятельного решения жизненных задач;
качество сна и физическое здоровье;
освоение новых навыков;
личные интересы и усердный труд.
Поэтому данный список правильнее воспринимать не как строгий диагноз, а как игровой тест, побуждающий присмотреться к собственному стилю мышления.
Как развить собственную ментальную силу?
Вне зависимости от того, к какой категории вы относитесь, любую способность можно развить с помощью тренировок:
для развития стратегического мышления записывайте вероятные последствия своих шагов;
для тренировки интуиции анализируйте свои прошлые решения и их результаты;
для ускорения мышления выполняйте упражнения на время;
для прокачки креативности придумывайте как минимум пять разных вариантов решения одной проблемы;
фиксируйте свои мысли на бумаге и тестируйте их на практике.
Интеллект — это не просто данная от рождения способность, а система навыков, которая укрепляется при регулярном использовании.
Главный вывод
Согласно нумерологическим воззрениям, одни женщины от природы являются стратегами, другие — интуитивными аналитиками, быстро принимающими решения или креативными мастерами на все руки.
Тем не менее, настоящая интеллектуальная сила определяется не датой рождения, а тем, как именно вы развиваете и применяете свои способности.
Самая умная женщина — это не та, которая знает ответы на абсолютно все вопросы. Чаще всего это та, которая умеет задавать правильные вопросы, делать выводы из собственных ошибок и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.
К какой категории относится ваша дата рождения и совпал ли этот стиль мышления с вашим характером?
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