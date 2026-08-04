Жавохир Синдаров идет без поражений в Сент-Луисе: близок к лидерам

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров завершил первые шесть туров проходящего в США турнира Саинт Луис Рапид &амп; Блитз без единого поражения. Во второй игровой день он сыграл вничью с такими элитными шахматистами, как Рамешбабу Праггнанандха, Левон Аронян и Фабиано Каруана, и с 7 очками единолично занимает второе место.

За три тура до окончания рапид-турнира Синдарова отделяет от лидера Праггнанандхи всего два очка. Сегодняшние партии могут определить шансы узбекского шахматиста на победу в рапид-секции.

Три элитных соперника — три важные ничьи

Во второй день соревнований состоялись партии 4–6-туров по рапиду. Синдаров во всех трех встречах уберег себя от поражения.

Его результаты:

Тур Соперник Результат 4 Рамешбабу Праггнанандха Ничья 5 Левон Аронян Ничья 6 Фабиано Каруана Ничья

Праггнанандха в настоящее время является лидером турнира, Аронян обладает большим опытом в рапиде и блице, а Каруана считается шахматистом с самым высоким классическим рейтингом среди участников. Поэтому не проиграть этим трем гроссмейстерам за один день стало важным достижением для Синдарова.

Ни одного поражения в шести партиях

В первый день Жавохир сыграл вничью с Анишем Гири и Венсаном Кеймером, а также победил Йордена ван Фореста.

Таким образом, его результаты после шести туров:

1 победа;

5 ничьих;

0 поражений.

В рапид-турнирах Гранд Чесс Тур за победу присуждается 2 очка, за ничью — 1 очко. Одна победа принесла Синдарову 2 очка, а пять ничьих — 5 очков, в сумме у него 7 очков.

При такой системе стабильная игра без поражений имеет огромное значение. Однако для того, чтобы догнать лидера, в оставшихся партиях может потребоваться как минимум одна победа.

Праггнанандха сохранил лидерство

После шести туров индиец Рамешбабу Праггнанандха идет на первом месте с 9 очками. Он записал на свой счет три победы и три ничьи.

Синдаров с 7 очками расположился на чистом втором месте. Следом за ним идут пять гроссмейстеров — Аниш Гири, Уэсли Со, Левон Аронян, Венсан Кеймер и Леньер Домингес, набравшие по 6 очков.

Место Шахматист Страна Очки 1 Рамешбабу Праггнанандха Индия 9 2 Жавохир Синдаров Узбекистан 7 3–7 Аниш Гири Нидерланды 6 3–7 Уэсли Со США 6 3–7 Левон Аронян США 6 3–7 Венсан Кеймер Германия 6 3–7 Леньер Домингес США 6 8–9 Йорден ван Форест Нидерланды 5 8–9 Фабиано Каруана США 5 10 Авондер Лианг США 4

Тот факт, что Синдаров опережает преследователей на одно очко, радует, но таблица очень плотная. Единственный результат в заключительный день рапида может как вывести его в лидеры, так и опустить на несколько строчек вниз.

Первый соперник сегодня — Леньер Домингес

Последние три тура по рапиду пройдут 4 августа. Игры начнутся в 12:00 по времени Сент-Луиса и в 22:00 по узбекскому времени.

Оставшиеся соперники Синдарова:

Тур Соперник Цвет фигур 7 Леньер Домингес Белые 8 Авондер Лианг Белые 9 Уэсли Со Черные

Для Жавохира игра белыми фигурами в первых двух партиях может стать отличной возможностью. Естественно, активной игры стоит ожидать прежде всего во встрече против замыкающего таблицу с 4 очками Авондера Лианга.

Однако Леньер Домингес с 6 очками является непосредственным преследователем Синдарова. Поэтому партия седьмого тура имеет важнейшее значение не только с точки зрения погони за лидером, но и для сохранения второй строчки.

Победа усилит давление на Праггнанандху

Тот факт, что за победу в рапиде дают два очка, может быстро изменить ситуацию. Если Синдаров обыграет Домингеса в седьмом туре, он наберет 9 очков и получит возможность как минимум временно сравняться с Праггнанандхой.

Индийский же лидер сегодня сыграет с Анишем Гири, Венсаном Кеймером и Йорденом ван Форестом. Поскольку все они — соперники высокого уровня, у Праггнанандхи тоже есть вероятность потерять очки.

Наиболее благоприятный сценарий для Синдарова:

Победа белыми фигурами над Домингесом. Использование своего шанса в партии с Лиангом. Надежная, но активная игра против Уэсли Со в заключительном туре. Борьба за максимальное количество очков в собственных партиях, не дожидаясь результатов Праггнанандхи.

В блице система подсчета изменится

Турнир Саинт Луис Рапид &амп; Блитз состоит из двух частей. Сначала проводится 9-туровый рапид, а затем — 18-туровый блиц в два круга.

Контроль времени в рапиде составляет 25 минут на каждого участника с добавлением 10 секунд после каждого хода. В блице дается 5 минут и 2 секунды на ход.

Очки также начисляются по-разному:

Дисциплина Победа Ничья Поражение Рапид 2 1 0 Блиц 1 0,5 0

Поэтому хороший результат в рапиде дает большое преимущество, но еще не гарантирует общую победу. Из-за проведения 18 партий в блице в турнирной таблице могут произойти серьезные изменения.

200 тысяч долларов и очки для финала ГКТ

В турнире Саинт Луис Рапид &амп; Блитз принимают участие 10 гроссмейстеров. Общий призовой фонд составляет 200 тысяч долларов, победитель получит 50 тысяч долларов. Постоянные участники Гранд Чесс Тур также борются за очки тура, которые имеют решающее значение для выхода в финал ГКТ в конце сезона.

Участники турнира:

Жавохир Синдаров, Фабиано Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со, Леньер Домингес, Авондер Лианг, Венсан Кеймер, Аниш Гири, Йорден ван Форест и Рамешбабу Праггнанандха.

Стабильность Синдарова теперь должна перерасти в победы

Пройти шесть туров без поражений на турнире с элитным составом — это крупный успех. Особенно учитывая, что Синдаров за один день поделил очки с лидером Праггнанандхой, Ароняном и Каруаной.

Тем не менее, для победы в рапиде помимо ничьих нужны и победы. У Жавохира есть возможность сыграть белыми фигурами в двух партиях, и именно эти встречи могут определить его статус на турнире.

Пока что узбекский гроссмейстер выполнил важнейшую задачу: он остался без поражений среди сильнейших шахматистов мира и преследует лидера. Теперь настало время трансформировать стабильность в максимальные очки.

А как вы думаете, сколько очков наберет Жавохир Синдаров в последних трех турах рапида? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с любителями спорта в Telegram или других социальных сетях!