В сети распространилась копия паспорта, требуемого для домашних животных

С 7 августа в Узбекистане начнет действовать порядок регистрации содержащихся и разводимых животных в единой системе. Каждому животному будет присваиваться индивидуальный идентификационный номер и оформляться ветеринарный паспорт, который сохраняется в течение всей его жизни.

Новорожденный крупный рогатый скот, овцы, козы и верблюды подлежат идентификации через 14 дней, лошади — через четыре месяца, свиньи — через один месяц, собаки и кошки — через три месяца. Регистрация должна быть осуществлена в течение одного месяца после истечения указанного срока.

В ветеринарном паспорте будут аккумулироваться данные о владельце животного, профилактических прививках и процессах лечения. Для оформления документа требуется обратиться в территориальный ветеринарный отдел.