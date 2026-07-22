Впервые выбрано самое красивое слово в мире

Международная коллегия экспертов впервые в истории определила самое красивое слово в мире. Победителем было признано слово «Каитиакитанга» из языка коренного народа Новой Зеландии — маори. Об этом сообщила платформа для изучения иностранных языков Баббел.

Сообщается, что слово «Каитиакитанга» не имеет точного эквивалента в узбекском и многих других языках. Оно означает ответственность человека перед природой, долг по сохранению окружающей среды и передаче её будущим поколениям в целости и сохранности.

Согласно мировоззрению народа маори, человек не является хозяином природы. Напротив, он считается неотъемлемой частью природы и лицом, ответственным за её охрану.

Организаторы конкурса подчеркнули, что при выборе победителя учитывались не только красивое звучание слова, но и его значение, культурная значимость и актуальность в наши дни.

Для определения победителя команда Баббел проанализировала социальные сети, языковые форумы и различные дискуссии. Окончательное решение было принято международным жюри, состоящим из лингвистов и культурологов.

В конкурсе приняли участие 223 слова из более чем 75 языков.

В число самых популярных слов, вышедших в финал, вошли:

Саудаде (португальский язык) — глубокая тоска по утраченному или недостижимому.

Икигаи (японский язык) — цель и смысл жизни, которые побуждают человека жить каждый день.

Хирает (валлийский язык) — сильная тоска по родине или месту, куда невозможно вернуться.

Убунту (язык зулу) — идея человечности, взаимного уважения и солидарности.

Луфтменш (идиш) — идеалист, который живет идеями и мечтами, а не материальными благами.

По словам организаторов, основная цель этого конкурса — продемонстрировать богатство языков и культур мира, а также показать, что некоторые слова воплощают в себе уникальные понятия, которые трудно выразить одним словом в других языках.