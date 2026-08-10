Курсы валют на 11 августа объявлены
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
• Евро подорожал на 8,47 сума, до 13 788,05 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 11 августа 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 17,49 сума, снизившись до 11 934,61 сума.
• Евро подорожал на 8,47 сума, до 13 788,05 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,57 сума, снизившись до 144,64 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 48,1 сума, до 16 114,11 сума.
• Японская иена подешевела на 0,32 сума, снизившись до 75,15 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 11,2 сума, до 14 759,60 сума.
• Китайский юань подешевел на 1,73 сума, снизившись до 1 769,58 сума.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…