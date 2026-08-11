12 августа ожидается снижение курса доллара
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• Asia Alliance Bank — 11 935 сумов.
• Apex Bank — 11 940 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий 12 августа, снизится примерно на 34–35 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи долларов банками:
• Asia Alliance Bank — 11 935 сумов.
• Garantbank — 11 935 сумов.
• Anorbank — 11 930 сумов.
• Asakabank — 11 930 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 930 сумов.
• Mikrokreditbank — 11 930 сумов.
Лучшие курсы покупки долларов банками:
• Apex Bank — 11 940 сумов.
• Tengebank — 11 950 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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