11 августа ожидается снижение курса доллара
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Ожидается, что курс доллара, действующий 11 августа, снизится примерно на 14–15 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• Инвест Финанке Банк — 11 955 сумов.
• Асакабанк — 11 950 сумов.
• Гарантбанк — 11 950 сумов.
• Микрокредитбанк — 11 950 сумов.
Лучшие курсы покупки долларов банками:
• Тенге Банк — 11 970 сумов.
• Ксалк Банки — 11 980 сумов.
• Садерат Банк Ташкент — 11 990 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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