11 августа ожидается снижение курса доллара

·136·Экономика
11 августа ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, действующий 11 августа, снизится примерно на 14–15 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи долларов банкам:

• Инвест Финанке Банк — 11 955 сумов.

Асакабанк — 11 950 сумов.

Гарантбанк — 11 950 сумов.

• Микрокредитбанк — 11 950 сумов.

Лучшие курсы покупки долларов банками:

Тенге Банк — 11 970 сумов.

• Ксалк Банки — 11 980 сумов.

• Садерат Банк Ташкент — 11 990 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

АсакабанкГарантбанкТенге БанкХалк БанкиТашкент
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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