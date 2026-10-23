Звезда «Чужого» и «Лучшего стрелка» Том Скерритт скончался в возрасте 93 лет

·0·Культура
Звезда «Чужого» и «Лучшего стрелка» Том Скерритт скончался в возрасте 93 лет

Известный американский актер Том Скерритт ушел из жизни 21 октября в возрасте 93 лет. Как сообщила его семья, актер скончался по естественным причинам.

Широкой аудитории Том Скерритт знаком прежде всего по роли капитана Далласа в научно-фантастическом фильме «Чужой» (Alien, 1979). Он также исполнил роль инструктора пилотов Майка Меткалфа по прозвищу Вайпер в фильме «Лучший стрелок» (Top Gun, 1986).

Кроме того, актер снимался в таких известных фильмах, как «Мертвая зона» (The Dead Zone) по произведению Стивена Кинга и «Стальные магнолии» (Steel Magnolias). Его карьера в кино и на телевидении продолжалась более шести десятилетий.

Одним из главных достижений Скерритта стало получение премии «Эмми» в 1993 году. Он был удостоен этой престижной награды в номинации «Лучший актер в драматическом сериале» за мастерское исполнение роли шерифа Джимми Брока в телесериале «Застава Пакетт» (Picket Fences).

Том Скерритт оставил след в истории кино благодаря своим ролям в самых разных жанрах и многолетней творческой деятельности. Известие о его смерти подтвердила его семья.

Том СкерриттЧужойПремия ЭммиTop Gun
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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