Сыну Мунисы Ризаевой Алексу исполнилось два года (фото)
В семье певицы Мунисы Ризаевой радостное событие. Сегодня, 24 ноября, сын артистки Алекс отметил свое двухлетие. В честь этой даты певица опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии с ребенком.
На кадрах, которыми поделилась Муниса Ризаева, можно увидеть моменты с праздничной фотосессии матери и сына. Для съемки они выбрали наряды черного цвета. На снимках певица предстала вместе с сыном в различных образах.
Под фотографиями артистка поздравила своего ребенка с днем рождения на английском и узбекском языках, пожелав ему всего самого наилучшего.
«Happy Birthday, Aleeks! С днем рождения, мой родной!» — написала Муниса Ризаева.
Поклонники и подписчики певицы также присоединились к поздравлениям в комментариях, пожелав Алексу крепкого здоровья, счастливого детства и светлого будущего.
Напомним, что Муниса Ризаева впервые стала мамой 24 ноября 2024 года. Таким образом, сегодня сын певицы празднует свой второй день рождения.
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