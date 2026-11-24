В семье певицы Мунисы Ризаевой радостное событие. Сегодня, 24 ноября, сын артистки Алекс отметил свое двухлетие. В честь этой даты певица опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии с ребенком.

На кадрах, которыми поделилась Муниса Ризаева, можно увидеть моменты с праздничной фотосессии матери и сына. Для съемки они выбрали наряды черного цвета. На снимках певица предстала вместе с сыном в различных образах.