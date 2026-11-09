ТОП-6 от Лисы: любимые корейские сериалы звезды BLACKPINK

Участница всемирно известной группы BLACKPINK Лиса представила вниманию поклонников список своих любимых корейских сериалов. На фотографии, распространившейся в социальных сетях, собраны шесть дорам, которые больше всего нравятся певице; среди них популярные проекты в жанрах романтики, фантастики, драмы и триллера.

Первое место в списке занял сериал «Love Next Door» («Сын маминой подруги»), рассказывающий о том, как вновь пересекаются жизненные пути двух людей, друживших с детства. Также Лиса включила в свой выбор мистико-романтическую драму «Goblin» («Гоблин»). В ней описывается необычная история любви между бессмертным существом и молодой девушкой.

Среди фаворитов певицы также есть сериал «The Penthouse» («Пентхаус»), повествующий о семьях, живущих в элитном жилом комплексе, их тайнах и мести, а также «Twenty-Five Twenty-One» («Двадцать пять, двадцать один»), отражающий юность, мечты и любовь 1990-х годов.

В остальную часть списка вошли сериал «Snowdrop» («Подснежник»), события которого разворачиваются на фоне Сеула 1987 года, и «Crash Landing on You» («Аварийная посадка любви»), рассказывающий историю южнокорейской девушки, которая неожиданно попадает в Северную Корею.

Этот список, объединивший шесть разных сюжетов и жанров, вызвал большой интерес у поклонников Лисы, особенно у тех, кто любит смотреть корейские дорамы. Теперь у фанатов появился еще один повод посмотреть сериалы, рекомендованные певицей.