Саида Раметова рассказала о случае, произошедшем с ней в бытность невестой

Народная артистка Узбекистана Саида Раметова поделилась воспоминаниями, связанными с замужеством. В ходе рассказа о своей свадьбе актриса вспомнила интересный случай, произошедший в период, когда она была невестой.

По её словам, в то время были и те, кто не хотел видеть актрису в роли невестки. Об этом Саида Раметова рассказала в интервью YouTube-каналу IntervyuTV.

Полное интервью с воспоминаниями актрисы о свадьбе можно посмотреть на канале.