Саида Раметова рассказала о случае, произошедшем с ней в бытность невестой

·102·Культура
Саида Раметова рассказала о случае, произошедшем с ней в бытность невестой

Народная артистка Узбекистана Саида Раметова поделилась воспоминаниями, связанными с замужеством. В ходе рассказа о своей свадьбе актриса вспомнила интересный случай, произошедший в период, когда она была невестой.

По её словам, в то время были и те, кто не хотел видеть актрису в роли невестки. Об этом Саида Раметова рассказала в интервью YouTube-каналу IntervyuTV.

Полное интервью с воспоминаниями актрисы о свадьбе можно посмотреть на канале.

Саида РаметоваIntervyuTVНародная артистка Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Народная артистка Узбекистана Саида Раметова встретила 69-летиеНародная артистка Узбекистана Саида Раметова встретила 69-летие21 сентября 18:21Незабываемые моменты на свадьбе Амирхона Умарова: «келин салом» и «вручение цветов матерям» (видео)Незабываемые моменты на свадьбе Амирхона Умарова: «келин салом» и «вручение цветов матерям» (видео)3 ноября 14:20Саиде и Жумадулле Раметовым исполнилось 45 лет в браке (видео)Саиде и Жумадулле Раметовым исполнилось 45 лет в браке (видео)23 октября 16:40Саида Раметова: «Наша молодежь разводится из-за пустяков» (видео)Саида Раметова: «Наша молодежь разводится из-за пустяков» (видео)3 октября 22:42Саида Раметова вручила награду Юкселю Аксу — режиссеру фильма «Смотри, почтальон идет»Саида Раметова вручила награду Юкселю Аксу — режиссеру фильма «Смотри, почтальон идет»27 сентября 01:43Скончалась мать Саиды РаметовойСкончалась мать Саиды Раметовой5 августа 13:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Гайбулла Турсунов прояснил слухи об отношениях с Жасмин
Гайбулла Турсунов прояснил слухи об отношениях с Жасмин
Как сейчас выглядят звезды фильма «Панох»? (фото)
Как сейчас выглядят звезды фильма «Панох»? (фото)
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Озода Нурсаидова прокомментировала ситуацию с возвратом денег за билеты на отмененный концерт
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Рихситилла Абдуллаев во второй раз стал дедушкой
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муж Азизы Якубовой вышел на свободу
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Муниса Ризаева развелась? Певица сообщила, что приняла решение по поводу выбора мужа
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Рекхе 72 года: любовь с Амитабхом Баччаном и трагическая судьба
Появившаяся в Инстаграм-профиле МрБеаст рубрика «Узбек» пришлась по душе фанатам
Появившаяся в Инстаграм-профиле МрБеаст рубрика «Узбек» пришлась по душе фанатам