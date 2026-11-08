Как выглядят звезды сериала «Mehmonjonlardan aylanay» спустя 18 лет? (фото, видео)

·48·Культура
Как выглядят звезды сериала «Mehmonjonlardan aylanay» спустя 18 лет? (фото, видео)

Сериал «Mehmonjonlardan aylanay», снятый режиссером Мохигуль Хамроевой в 2008 году и вышедший в эфир в 2009 году, в свое время собрал у экранов миллионы зрителей.

Этот проект, сценарий к которому написал известный писатель Эркин Хушвактов, был снят в популярном на Западе жанре ситкома. В сериале рассказывается о повседневной жизни семьи, переехавшей в новый дом в Ташкенте, их отношениях с соседями и различных комичных ситуациях.

Прошло почти 18 лет. Внешний вид актеров и актрис, когда-то радовавших зрителей своими ролями, сегодня вызывает у многих интерес. Итак, как сейчас выглядят звезды сериала «Mehmonjonlardan aylanay»?

Хамид Тошпулатов

Две фотографии узбекского актера Туйчи Орипова в молодости и в зрелом возрасте.

Актер Хамид Тошпулатов, исполнивший роль главного героя Азиза, родился в 1957 году. Актер много лет работает в Узбекском национальном академическом драматическом театре.

Можно сказать, что роль в «Mehmonjonlardan aylanay» стала для артиста визитной карточкой в кино. В 2010-х годах он сыграл главные роли в таких фильмах, как «Oqibat», «Bevalar», «Achchiq hayot», «Dard» и «Hayotim orzusi».

У Тошпулатова двое сыновей и пять дочерей. В 2021 году он был удостоен звания Заслуженного артиста Узбекистана.

Нодира Махмудова

Две фотографии узбекской актрисы Саиды Раметовой в разные годы.

Заслуженная артистка Узбекистана Нодира Махмудова, сыгравшая в сериале роль Мохиры, родилась 3 ноября 1967 года в городе Коканде. С 1988 года работает в Узбекском национальном академическом драматическом театре.

За свою творческую карьеру она исполнила самобытные роли в видеофильмах «Bobur», «Mening osmonim», «Qirq tog‘oraning qirq nog‘orasi», «G‘aroyib parvoz», а также в таких фильмах, как «Yaratganga shukr», «To‘lov», «Tanlash huquqi», «Go‘zallik siri», «Zumrad va Qimmat», «Mehmonjonlardan aylanay», «Tubanlik», «Turist» и во многих спектаклях.

Наргиза Шарметова

Сравнительное фото узбекской женщины в молодости и в настоящее время.

Актриса Наргиза Рузибоева, сыгравшая в сериале роль Чарос, родилась в 1988 году в городе Чирчике Ташкентской области. После сериала она обрела большую популярность благодаря ролям в ряде фильмов, телесериале «Meros yoxud Zurriyot-2» и роли Насибы в сериале «Opa-singillar».

Она также попробовала себя в пении. В 2014 году под псевдонимом Narmin представила песню «Kechmas». В 2016 году Рузибоева вышла замуж за режиссера Улугбека Шарметова и сменила фамилию на Шарметову.

Шахриёр Иззатуллаев

Две фотографии одного и того же человека, изменившегося с годами, размещенные рядом.

Актер Шахриёр Иззатуллаев, исполнивший роль младшего ребенка в семье Хусана, продолжает свою деятельность в сфере искусства. Он играл второстепенные роли в таких фильмах, как «Jasur», «Kulchatoy» и «Soy qo‘shig‘i». В последние годы актер не появлялся в крупных проектах.

Как стало известно из страницы Иззатуллаева в Instagram, в настоящее время у него есть свой магазин техники в торговом комплексе «Malika» в Ташкенте.

Дильбар Икромова

Цветное и черно-белое фото узбекской женщины в платке, расположенные рядом.

Актриса Дильбар Икромова, сыгравшая в сериале соседку по имени Ашраб, живущую в квартире этажом ниже, родилась 17 июля 1947 года. Актриса окончила Ташкентский театрально-художественный институт. В 2001 году она была удостоена звания Народной артистки Узбекистана. Также в 2021 году была награждена орденом «Fidokorona xizmatlari uchun».

Дильбар Икромова мастерски исполнила множество интересных и разнообразных ролей в таких фильмах, как «Kelinlar qo‘zg‘aloni», «Chimildiq», «Dev bilan pakana», «Devona», «Afg‘on», «Oyqiz ertagi». Актриса скончалась 25 августа 2020 года в возрасте 73 лет от последствий коронавируса.

Джумадулла Раметов

Сравнительные фотографии узбекского актера Мурода Раджабова в молодости и в старости.

Актер Джумадулла Раметов, сыгравший в сериале роль брата Мохиры, родился 24 ноября 1955 года. Окончив среднюю школу в 1974 году, он поступил в Ташкентский театральный институт и завершил обучение в 1981 году. С 1983 года начал свою деятельность в качестве актера Узбекского национального академического драматического театра.

Кроме того, он стал широко известен публике благодаря своим ролям в фильмах «Osmondagi bolalar», «Tundan tonggacha», «Jasur», «Zamonaviy sovchilar» и других.

В 2020 году он заболел болезнью Альцгеймера, а к 2022 году болезнь прогрессировала, и он потерял память. В настоящее время актер проходит лечение. В 1999 году он был удостоен звания Заслуженного артиста Республики Узбекистан.

Феруза Мелибоева

В кадре портреты двух темноволосых женщин, показанные рядом.

Известная актриса кино и театра Феруза Мелибоева сыграла в сериале роль продавщицы косметики Угилой. Артистка много лет работает актрисой в Узбекском государственном драматическом театре.

Также в последнее время она снимается в новеллах на частных телеканалах. В конце 2024 года она снова привлекла внимание поклонников после того, как побрилась налысо во время съемок фильма. Актриса заявила, что нисколько не жалеет об этом поступке.

Мадина Тухтаева

Две фотографии узбекской актрисы Тути Юсуповой в разных образах.

Актриса Мадина Тухтаева, сыгравшая в сериале роль домкома Мамуры, родилась в 1948 году в городе Термезе. Окончив среднюю школу, она поступила в Ташкентский государственный театральный институт.

Артистка пришла работать в театр «Yosh gvardiya» (ныне Узбекский драматический театр) в 1969 году и работает там до сих пор. Ее первой ролью была роль Улмасхон в спектакле писателя Шухрата «Besh kunlik kuyov».

В 2000 году за свою деятельность на театральной сцене Мадина Тухтаева была удостоена правительством звания Заслуженной артистки Узбекистана.

Аваз Кодиров

Фотографии одного человека в молодости и в настоящее время, размещенные рядом.

Актер Аваз Кодиров, сыгравший роль Шокиржона, племянника хозяйки дома Мохиры, родился в 1981 году в Ташкенте. Он завоевал сердца зрителей своими решительными образами.

Актер, известный по ролям в сериалах «Qaytar dunyo» и «Maftuna», в последующие годы также пробовал себя в разных амплуа. Он также сыграл в фильмах «Mug‘ombir kuyovlar», «Sevadi, sevmaydi».

В 2021 году актер принял участие в проекте «Ishq o‘yinlari», снятом совместно с турецкими кинематографистами. Он был одним из главных героев теленовеллы «Otalar so‘z — aqlning ko‘zi». Работает в Узбекском национальном академическом драматическом театре.

Асадилло Набиев

Две фотографии человека в костюме: смеющегося и в серьезном состоянии.

Актер Асадилло Набиев, сыгравший роль знакомого хозяина дома Азиза по имени Отамуроджон из Хорезма, родился 5 мая 1979 года в городе Карши. В 1995—1996 годах работал актером в театре-студии «Muloqot».

В 2014 году он был удостоен звания Заслуженного артиста Республики Узбекистан. А в 2021 году актеру был вручен нагрудный знак «O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi».

Хувайдо Джумаева

Портреты женщины в двух разных возрастах, расположенные рядом.

Комическая актриса Хувайдо Джумаева, воплотившая в сериале образ Махлиё, дальней родственницы Азиза, приехавшей из деревни, родилась 29 ноября в Навоийской области. Она участвовала во многих юмористических передачах, таких как «Sho‘rdanak», «Qalpoq», «Lady shou». В настоящее время сотрудничает с командой Бобура Мансурова.

В передаче «Do‘stlar davrasida» произошла неожиданная встреча. Актер Шахриёр Иззатуллаев, сыгравший в сериале «Mehmonjonlardan aylanay» младшего ребенка в семье Хусана, неожиданно посетил студию и встретился со своими «родителями» по сериалу — Хамидом Тошпулатовым и Нодирой Махмудовой.

Видео, запечатлевшие радостные моменты встречи актеров, увидевшихся впервые спустя почти 18 лет, распространились в социальных сетях. Особенно внимание зрителей привлекло то, что Шахриёр подарил красивый букет цветов Нодире Махмудовой, исполнившей роль его матери в сериале.

Mehmonjonlardan aylanayУзбекские сериалыУзбекский национальный академический драматический театр
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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