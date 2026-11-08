Саида Раметова рассказала, сколько денег было потрачено на свадьбу Азиза Раметова

·184·Культура
Саида Раметова рассказала, сколько денег было потрачено на свадьбу Азиза Раметова

Свадьбу Азиза Раметова можно назвать одним из самых торжественных мероприятий с участием представителей узбекского искусства. На этой церемонии собрались многие известные деятели узбекского театра, кино и музыки.

Особенность свадьбы заключалась в том, что некоторые артисты участвовали в ней не как обычные гости, а как хозяева торжества. Многим певцам даже не хватило очереди, чтобы выйти на сцену и исполнить свои песни.

Одной из главных причин этого является то, что Джумадулла Раметов и Саида Раметована протяжении почти 40 лет поддерживают крепкие дружеские отношения с представителями искусства, бескорыстно помогают коллегам и вносят значительный вклад в развитие узбекского кино и театра.

Саида РаметоваАзиз РаметовДжумадулла Раметов
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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