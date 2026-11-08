Саида Раметова рассказала, сколько денег было потрачено на свадьбу Азиза Раметова

Свадьбу Азиза Раметова можно назвать одним из самых торжественных мероприятий с участием представителей узбекского искусства. На этой церемонии собрались многие известные деятели узбекского театра, кино и музыки.

Особенность свадьбы заключалась в том, что некоторые артисты участвовали в ней не как обычные гости, а как хозяева торжества. Многим певцам даже не хватило очереди, чтобы выйти на сцену и исполнить свои песни.

Одной из главных причин этого является то, что Джумадулла Раметов и Саида Раметована протяжении почти 40 лет поддерживают крепкие дружеские отношения с представителями искусства, бескорыстно помогают коллегам и вносят значительный вклад в развитие узбекского кино и театра.