Стали известны цены на смартфоны серии iPhone 18 от Apple по состоянию на 29 ноября. В список вошли модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются по разным ценам в зависимости от объема памяти, цвета, а также конфигураций СИМ+еСИМ и еСИМ+еСИМ.

iPhone 18 ДУО

• 256 ГБ — 2699$

• 512 ГБ — 3199$

• 1 ТБ — 4899$

• 2 ТБ — 5099$

iPhone 18 Pro (еСИМ+еСИМ)

256 ГБ:

• Силвер — 1499$

• глакиер — 1499$

• блак — 1499$

• Бургундй — 1519$

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• 512 ГБ — 1799$

• 1 ТБ — 2799$

iPhone 18 Pro Max (еСИМ+еСИМ)