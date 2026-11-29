Объявлены цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на смартфоны серии iPhone 18 от Apple по состоянию на 29 ноября. В список вошли модели iPhone ДУО, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства предлагаются по разным ценам в зависимости от объема памяти, цвета, а также конфигураций СИМ+еСИМ и еСИМ+еСИМ.
iPhone 18 ДУО
• 256 ГБ — 2699$
• 512 ГБ — 3199$
• 1 ТБ — 4899$
• 2 ТБ — 5099$
iPhone 18 Pro (еСИМ+еСИМ)
256 ГБ:
• Силвер — 1499$
• глакиер — 1499$
• блак — 1499$
• Бургундй — 1519$
• 512 ГБ — 1799$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max (еСИМ+еСИМ)
256 ГБ:
• Блак — -1699$
• Силвер — -1719$
• Глакиер — -1719$
• Бургундй — -1679$
512 ГБ:
• Блак — 1979$
• Силвер — -1999$
• Глакиер — -1999$
• Бургундй — -1979$
• 1 ТБ — 2599$
iPhone 18 Pro (СИМ+еСИМ)
256 ГБ:
• Силвер — 1579$
• Глакиер — 1579$
• Блак — 1619$
• Бургундй — 1569$
• 512 ГБ — 1849$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max (СИМ+еСИМ)
256 ГБ:
• Глакиер — -1759$
• Блак — -1719$
• Силвер — -1739$
• Бургундй — -1739$
512 ГБ:
• Блак — -1999$
• Силвер — -2099$
• Бургундй — -1999$
• Глакиер — -2019$
1 ТБ:
• Блак — 2729$
• Бургундй — 2729$
• Глакиер — 2749$
• Силвер — 2999$
Цены указаны по состоянию на 29 ноября 2026 года. Стоимость может меняться ежедневно.
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