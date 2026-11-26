Представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето была признана победительницей международного конкурса «Мисс Вселенная — 2026». 27-летняя красавица не только привезла престижную корону на родину, но и оказалась в центре внимания как первая в истории конкурса победительница-мать.

25 ноября в столице Пуэрто-Рико, городе Сан-Хуан, состоялся 75-й финальный этап конкурса. В пятерку сильнейших вошли представительницы Филиппин, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Новой Зеландии представительницы заняли места.

Помимо внешности, участницы продемонстрировали свой интеллект. Они ответили на вопросы о развитии искусственного интеллекта, роли женщин в обществе и мировых лидерах.

После этого победительница прошлого года, мексиканка Фатима Бош, объявила имя новой «Мисс Вселенная».

«Новая королева, новая эра! Поздравляем Дженнифер Баррето, которая везет корону на свою родину в Пуэрто-Рико!» — сообщили организаторы конкурса.

Когда было объявлено имя победительницы, Дженнифер не смогла сдержать слез от волнения. Ей вручили корону «Сияние вечного наследия», изготовленную в честь 75-летия конкурса.

Что известно о Дженнифер Баррето?