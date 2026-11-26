Мать семилетней девочки стала «Мисс Вселенная»
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето стала победительницей международного конкурса «Мисс Вселенная — 2026», прошедшего в городе Сан-Хуан.
- 27-летняя победительница была признана первой в истории конкурса матерью-победительницей, и ей вручили корону «Сияние вечного наследия».
- Дженнифер Баррето, работающая в системе Министерства обороны США, воспитывает семилетнюю дочь по имени Пелопа.
Представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето была признана победительницей международного конкурса «Мисс Вселенная — 2026». 27-летняя красавица не только привезла престижную корону на родину, но и оказалась в центре внимания как первая в истории конкурса победительница-мать.
25 ноября в столице Пуэрто-Рико, городе Сан-Хуан, состоялся 75-й финальный этап конкурса. В пятерку сильнейших вошли представительницы Филиппин, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Новой Зеландии представительницы заняли места.
Помимо внешности, участницы продемонстрировали свой интеллект. Они ответили на вопросы о развитии искусственного интеллекта, роли женщин в обществе и мировых лидерах.
После этого победительница прошлого года, мексиканка Фатима Бош, объявила имя новой «Мисс Вселенная».
«Новая королева, новая эра! Поздравляем Дженнифер Баррето, которая везет корону на свою родину в Пуэрто-Рико!» — сообщили организаторы конкурса.
Когда было объявлено имя победительницы, Дженнифер не смогла сдержать слез от волнения. Ей вручили корону «Сияние вечного наследия», изготовленную в честь 75-летия конкурса.
Что известно о Дженнифер Баррето?
Дженнифер родилась 17 декабря 1998 года в семье, хорошо знакомой с конкурсами красоты. Ее бабушка также участвовала в конкурсе «Мисс Пуэрто-Рико» в 1972 году от города Агуадилья.
Баррето имеет две магистерские степени: в области исследовательской психологии и клинической социальной работы. Впервые она вышла на подиум в феврале 2026 года, а летом победила в национальном конкурсе красоты.
Дженнифер замужем за сержантом армии США. Они воспитывают семилетнюю дочь по имени Пенелопа. Баррето работает в системе Министерства обороны США, занимаясь предотвращением домашнего насилия и помощью семьям военнослужащих.
Решив принять участие в конкурсе, она кардинально изменила свой образ жизни и сбросила 32 килограмма.
Перед финалом Дженнифер обратилась к своим поклонникам, рассказав о трудностях процесса подготовки и своих мечтах.
«Ранние подъемы, усталость, тренировки, смех и многое другое осталось позади. Я горжусь своим трудом и понимаю, что без усилий ничего не достичь. Моя самая большая мечта — сделать Пуэрто-Рико и весь мир еще более разнообразными. Ваши молитвы и добрые пожелания сопровождают меня», — говорила она.
На конкурсе представительница Венесуэлы Клара Вегас заняла первое место вице-мисс, а представительница Филиппин Беа Миллан-Виндорски — второе.
Победа вызвала споры в социальных сетях
Победу Дженнифер в социальных сетях восприняли по-разному. В то время как одни поздравляли ее, другие выражали недовольство решением судей.
«Поздравляем первую маму, ставшую Мисс Вселенная!», «Она дала худший ответ, но все равно победила. Какая несправедливость!» — оставляли комментарии пользователи.
Другие ставили под сомнение решения организаторов конкурса и писали, что разочарованы результатом. Еще один пользователь в шутку отметил, что в следующем году победит представительница Коста-Рики, где будет проходить конкурс.
Таким образом, Дженнифер Баррето одержала победу в 75-летней истории конкурса «Мисс Вселенная». Ее успех вызвал как радость, так и жаркие дискуссии среди поклонников.
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…