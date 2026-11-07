Лола Юлдашева ответила на слухи о разводе семейной фотографией

·72·Культура
Лола Юлдашева ответила на слухи о разводе семейной фотографией

Певица Лола Юлдашева опубликовала на своей странице в социальных сетях семейную фотографию с мужем и маленькой дочерью. Этот снимок привлек внимание поклонников, которые в последнее время активно обсуждали различные домыслы о личной жизни артистки.

На фотографии певица запечатлена в приподнятом настроении вместе с членами семьи, с улыбкой на лице. Пользователи под этим семейным кадром оставляют Лоле Юлдашевой искренние пожелания, желая её семье счастья и гармонии.

В последнее время после некоторых видеороликов певицы в социальных сетях появились предположения о том, что в её семейной жизни есть проблемы и что она даже развелась с мужем. Поводом для этого послужило видео, которое Лола Юлдашева опубликовала после долгого перерыва с подписью: «Нам нужно было немного отдохнуть».

Однако певица официально не давала никакой информации о разводе. Её новая фотография с мужем и дочерью вновь вызвала обсуждения среди поклонников.

Лола ЮлдашеваУзбекский шоу-бизнесЛола
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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