Лола Юлдашева ответила на слухи о разводе семейной фотографией
Певица Лола Юлдашева опубликовала на своей странице в социальных сетях семейную фотографию с мужем и маленькой дочерью. Этот снимок привлек внимание поклонников, которые в последнее время активно обсуждали различные домыслы о личной жизни артистки.
На фотографии певица запечатлена в приподнятом настроении вместе с членами семьи, с улыбкой на лице. Пользователи под этим семейным кадром оставляют Лоле Юлдашевой искренние пожелания, желая её семье счастья и гармонии.
В последнее время после некоторых видеороликов певицы в социальных сетях появились предположения о том, что в её семейной жизни есть проблемы и что она даже развелась с мужем. Поводом для этого послужило видео, которое Лола Юлдашева опубликовала после долгого перерыва с подписью: «Нам нужно было немного отдохнуть».
Однако певица официально не давала никакой информации о разводе. Её новая фотография с мужем и дочерью вновь вызвала обсуждения среди поклонников.
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