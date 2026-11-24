Артист завоевал признание зрителей, воплощая самые разные образы как на театральной сцене, так и в кино. Он исполнил множество ролей в таких спектаклях, как «Бунт невесток», «Аршин мал алан», «Проделки Майсары», «Воздаяние». Также он снимался в таких фильмах, как «От полуночи до рассвета», «Дети неба», «Медовый месяц».

Джумадулла Раметов родился 24 ноября 1955 года. В 1981 году он окончил Ташкентский государственный институт театра и искусства. С 1983 года начал свою деятельность в качестве актера в Узбекском национальном академическом драматическом театре.

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В 1999 году Джумадулла Раметов был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Республики Узбекистан». В ноябре 2025 года в связи с 70-летием со дня рождения он был награжден нагрудным знаком «Маданият ва санъат фидокори» («Преданный культуре и искусству»).

К сожалению, в последние годы распространялись сообщения о проблемах со здоровьем актера. В 2022 году члены его семьи сообщили, что у Джумадуллы Раметова диагностирована болезнь Альцгеймера, которая влияет на его память.

Еще будучи студентом, актер познакомился с заслуженной артисткой Узбекистана Саидой Раметовой, на которой женился в 1981 году. У них двое сыновей: старший Улугбек Раметов и младший, родившийся в 1988 году, Азиз Раметов. Азиз Раметов в настоящее время также работает актером.

От имени нашей редакции поздравляем Джумадуллу Раметова с днем рождения. Желаем мастеру сцены крепкого здоровья и душевного спокойствия!