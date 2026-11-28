На фотографии 22-летняя шахматистка запечатлена вместе с 20-летним Жавохиром Синдоровым, а также их общим другом и секундантом Мухиддином Мадаминовым. Асаубаева сопроводила пост эмодзи черной пешки, сложенных в молитве рук и красного сердца.

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию с узбекистанским гроссмейстером Жавохиром Синдоровым . Красное сердечко, добавленное к снимку, вызвало волну различных предположений и обсуждений в социальных сетях.

Издание Sports.kz интерпретировало эти символы как знак особого отношения Бибисары к Жавохиру. Кроме того, в своем Telegram-канале шахматистка оставила комментарий «4» вместе с изображением плюшевого мишки.

Асаубаева и ранее демонстрировала поддержку Синдорову. Сообщается, что она отказалась от участия в гранд-финале WR Women's Chess Tour 2026 в немецком Штутгарте, чтобы лично наблюдать за борьбой узбекистанского гроссмейстера за звание чемпиона мира. В настоящее время она поддерживает Жавохира в Женеве, Швейцария.

Напомним, что Жавохир Синдоров борется за шахматную корону с действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу. Первые две классические партии завершились вничью, счет 1:1. Третья партия была запланирована на 26 ноября.