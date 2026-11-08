Азиз Раметов рассказал неожиданную историю знакомства со своей супругой

·42·Культура
Азиз Раметов рассказал неожиданную историю знакомства со своей супругой

Представитель династии Раметовых, актер Азиз Раметов вместе со своей супругой Шахло Раметовой дал интервью проекту «Ikkalamiz». В ходе беседы пара поделилась интересными воспоминаниями об истории своего знакомства, любви и семейной жизни.

Азиз Раметов рассказал о случае, который произошел задолго до его знакомства с женой. По его словам, в один из самых активных периодов своей творческой деятельности, когда он был популярен среди поклонников, он увидел девушку возле Консерватории.

Актеру понравились внешность и стиль одежды девушки. Поэтому он попытался познакомиться с ней и окликнул её. Однако девушка не обратила на это внимания и молча продолжила свой путь. Азиз Раметов не стал идти за ней, лишь в шутку бросив вслед: «Однажды я на тебе женюсь».

Интересно, что спустя годы актер снова встретил ту самую девушку. Они познакомились и впоследствии создали семью. Уже после свадьбы Шахло Раметова призналась мужу, что та самая девушка, которую он увидел и окликнул много лет назад у Консерватории, была именно она.

Вспоминая эту историю, Азиз Раметов отметил, что был поражен силой намерения и красотой судьбы. По мнению актера, слова, сказанные тогда невзначай, спустя годы стали реальностью.

Азиз РаметовШахло РаметоваIkkalamiz
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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