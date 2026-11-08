Азиз Раметов рассказал неожиданную историю знакомства со своей супругой

Представитель династии Раметовых, актер Азиз Раметов вместе со своей супругой Шахло Раметовой дал интервью проекту «Ikkalamiz». В ходе беседы пара поделилась интересными воспоминаниями об истории своего знакомства, любви и семейной жизни.

Азиз Раметов рассказал о случае, который произошел задолго до его знакомства с женой. По его словам, в один из самых активных периодов своей творческой деятельности, когда он был популярен среди поклонников, он увидел девушку возле Консерватории.

Актеру понравились внешность и стиль одежды девушки. Поэтому он попытался познакомиться с ней и окликнул её. Однако девушка не обратила на это внимания и молча продолжила свой путь. Азиз Раметов не стал идти за ней, лишь в шутку бросив вслед: «Однажды я на тебе женюсь».

Интересно, что спустя годы актер снова встретил ту самую девушку. Они познакомились и впоследствии создали семью. Уже после свадьбы Шахло Раметова призналась мужу, что та самая девушка, которую он увидел и окликнул много лет назад у Консерватории, была именно она.

Вспоминая эту историю, Азиз Раметов отметил, что был поражен силой намерения и красотой судьбы. По мнению актера, слова, сказанные тогда невзначай, спустя годы стали реальностью.