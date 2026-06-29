Жизнь в палатке, онлайн-экзамен: девушка из Газы не отказалась от мечты

Хотя из-за войны в секторе Газа жизнь вышла из колеи, тысячи молодых людей продолжают учиться и бороться за свое будущее. Одна из них — 18-летняя Дана Шабат, которая, несмотря на тяжелые условия, вынуждена ежедневно преодолевать долгий путь, чтобы сдать выпускные экзамены.

Для Даны эта неделя является одним из самых важных периодов в жизни. Она сдает имеющие решающее значение для окончания школы тавджихи (выпускные) экзамены. Дана всегда была одной из самых одаренных учениц. Ее средний балл никогда не опускался ниже 99%. Тем не менее, девушка не скрывает, что перед экзаменами испытывает сильное волнение.

По ее словам, именно эти экзамены определят ее будущую судьбу. Пока Дана колеблется между выбором медицины, финансов или бизнес-администрирования. Однако она мечтает показать высокий результат, выиграть грант на обучение за рубежом и построить новую жизнь после всех пережитых в Газе тягот.

Дана своими глазами видела войну, которая продолжается уже более двух с половиной лет. В ходе одного из нападений в мае 2024 года она выжила, но ее мать Лина погибла. С начала войны тысячи палестинцев стали жертвами, и Дана вместе со своей семьей ощутила на себе тяжелые последствия этой трагедии.

Раньше она жила в Бейт-Хануне на севере Газы. Однако в результате войны эта территория превратилась в руины. Сейчас Дана вместе с выжившими членами семьи живет в палаточном городке в городе Дейр-эль-Балах.

Поскольку многие школьные здания в Газе были разрушены или превращены во временные убежища для перемещенных лиц, Дана продолжала обучение дистанционно. Выпускные экзамены также были организованы в онлайн-формате.

Поэтому девушка каждое утро просыпается до рассвета и вместе с отцом Муханной почти час идет пешком в сторону кафе, где хорошо работает интернет. Только там у нее есть возможность сдавать экзамены.

«Я никогда не представляла, что самый важный этап моей жизни пройдет именно так. Мало того, что я лишилась трех лет полноценного обучения, мне пришлось изучать все предметы самостоятельно. Теперь сама сдача экзаменов стала еще одним источником тревоги и давления», — говорит Дана.

В этом году в Газе 37 тысяч палестинских учеников сдают экзамены тавджихи. Впервые с начала войны эти экзамены проводятся в сотрудничестве с палестинской администрацией на Западном берегу. Однако, если ученики Западного берега сдают экзамены в школьных зданиях, как обычно, то все выпускники Газы вынуждены проходить испытания онлайн.

Сегодня Дана сдает экзамен по физике. Это один из самых сложных предметов для нее.

«Физика требует очень высокой концентрации. Я изучала ее в основном самостоятельно. Некоторые темы освоила с помощью частных репетиторов и уроков на YouTube», — говорит она.

Когда она приходит в кафе, десятки таких же учеников, как Дана, уже занимают места. В 9:00, с началом экзамена, все открывают онлайн-платформу на своих телефонах и ждут вопросов. Каждый ученик с тревогой проверяет скорость интернета и стабильность связи. Отец Даны, еще раз убедившись у владельца кафе, что электроснабжение не прервется, ждет снаружи вместе с другими родителями.

Муханна, который до войны работал учителем химии, говорит, что приложил все возможные усилия для образования дочери.

«Я потратил все свои средства, чтобы дочь успешно прошла этот важный год. Даже отказываясь от других потребностей семьи, я нанимал ей частных репетиторов», — говорит он.

Муханна с горечью вспоминает, что до войны их жизнь была совершенно иной.

«Мы жили в красивом доме. У нас была стабильная жизнь. Мы с супругой старались создать все условия для наших дочерей. Теперь все исчезло. Мы живем в палатках. А дети проходят самый важный этап своей жизни в условиях, которые трудно даже вообразить», — говорит он.

По словам Муханны, Дана и ее старшая сестра Хало сейчас также заботятся о трех младших сестрах — Раме, Саре и Альме. Трехлетняя Альма, потерявшая мать во время войны, в результате нападения лишилась также правого глаза.

«Их мать была очень образованной женщиной. Она хотела, чтобы дочери сосредоточили все свое внимание только на учебе. Они даже не умели хорошо готовить, потому что мать желала, чтобы они тратили все время на образование. Если бы она была жива сегодня, она бы очень сильно страдала, видя дочерей в таком состоянии», — говорит Муханна.

Через два часа Дана выходит с экзамена.

«Как прошел экзамен?» — сразу спрашивает отец.

«Все прошло хорошо. Вопросы были справедливыми. В этот раз интернет работал хорошо. Связь не прерывалась, как на предыдущем экзамене», — отвечает Дана.

По возвращении в палатку ее встречают сестры, соседи и родственники. Все интересуются, как прошел экзамен. Но Дана не успевает даже отдохнуть. Чтобы подготовиться к следующему испытанию, она несет свой телефон и телефон отца в пункт зарядки. Постоянное отсутствие электроэнергии — еще одна проблема в ее жизни.

Несмотря на это, Дана не теряет веры в будущее. Она стремится стать человеком, приносящим пользу обществу, выучить несколько языков и достичь высоких результатов в любой выбранной сфере.

Ее самая большая мечта — жить в безопасности и воплотить в жизнь мечты своей матери.

«Надеюсь, что наши страдания в палатках когда-нибудь закончатся. И я стану успешным человеком, как мечтала моя мама», — говорит Дана.