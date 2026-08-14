Будет ли перемирие? Лавров раскрыл детали переговоров и ответные меры России

·63·Мир
Будет ли перемирие? Лавров раскрыл детали переговоров и ответные меры России

По мере приближения следующего зимнего сезона энергетическая и инфраструктурная война между Россией и Украиной вступила в новую, ещё более опасную фазу. 14 августа стороны обменялись резкими ответными шагами — военными ударами и официальными заявлениями.

На официальном канале Министерства обороны России под изображением дронов было опубликовано открытое предупреждение: «Зимой вас ждёт замерзание». Этот пост появился после очередных ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины.

Через несколько часов Центр стратегических коммуникаций Вооружённых сил Украины отреагировал на это: «Будем согреваться огнём российских нефтеперерабатывающих заводов».

«Боевые действия нельзя прекращать»: жёсткая позиция Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прекращение боевых действий на нынешней линии соприкосновения абсолютно недопустимо.

«Речь не о том, насколько комфортно кто-то живёт сегодня: наши люди страдают и погибают в результате этих действий. Речь идёт о нашей ответственности перед тысячелетней историей Российского государства. Мы усиливаем наши действия и уже начали это делать», — подчеркнул Лавров.

Инициативы в Чёрном море и дипломатические препятствия

На фоне ожесточённого противостояния на фронте выдвигается ряд предложений по обеспечению региональной безопасности:

  • Предложение Украины: По данным Reuters, 13 августа Украина через третью сторону выступила с инициативой о взаимном прекращении атак на гражданские объекты в Чёрном море. Это было сделано с целью снизить риски для глобальной цепочки поставок продовольствия.

  • Посредничество Турции: Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее выступил с предложением ввести мораторий на нанесение ударов по торговым судам. Однако 14 августа представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва пока не получала официального обращения Турции по этому вопросу.

  • Письмо Зеленского: В июне президент Украины Владимир Зеленский направил Владимиру Путину открытое обращение, предложив провести личную встречу лидеров и прекратить огонь по всему фронту на период переговоров.

Зимняя угроза для энергетической инфраструктуры

Начиная с 2022 года каждую осень наблюдается усиление ударов по энергетическим объектам. В частности, в результате мощных ударов, нанесённых осенью 2024 года, были повреждены почти все крупные теплоэлектростанции Украины, а из строя вышло около 80 процентов общей мощности производства электроэнергии.

В преддверии зимы этого года основные удары направлены по подстанциям и линиям электропередачи в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, что свидетельствует о том, что предстоящие холодные месяцы станут ещё одним тяжёлым испытанием для энергетической системы.

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РоссияУкраинаСергей ЛавровТурцияReuters
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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