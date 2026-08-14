Ливерпуль интересуется парижским талантом, но приоритетная цель — другая

·13·Спорт
Ливерпуль интересуется парижским талантом, но приоритетная цель — другая

Английский «Ливерпуль» обратил внимание на Францию в последние дни летнего трансферного окна, чтобы усилить линию атаки. Молодой талант «Пари Сен-Жермен» Ибрагим Мбайе привлёк внимание мерсисайдцев, однако стало известно, что он не является главной трансферной целью клуба. Этот шаг — одна из важных мер на пути к обеспечению конкурентоспособности команды в следующем сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает иксбт.ком и французский журналист Ромен Молина сообщают, что «Ливерпуль» рассматривает трансферы игроков «Пари Сен-Жермен» Брадли Барколя и Ибрагима Мбайе, однако степень интереса к ним различается. По словам Молины, Мбайе входит в шорт-лист английского клуба, но не является выбором номер один. Это обстоятельство изменило подход к будущему молодого футболиста и действиям на трансферном рынке.

и французский журналист Ромен Молина сообщают, что «Ливерпуль» рассматривает трансферы игроков «Пари Сен-Жермен» Брадли Барколя и Ибрагима Мбайе, однако степень интереса к ним различается. По словам Молины, Мбайе входит в шорт-лист английского клуба, но не является выбором номер один. Это обстоятельство изменило подход к будущему молодого футболиста и действиям на трансферном рынке.

Фактор агента и условия трансфера

По словам специалиста, будущее Ибрагима Мбайе во многом зависит от действий его агента Жорже Мендеша. Мендеш намерен использовать своё влияние и попытаться изменить ситуацию до закрытия трансферного окна. Однако высокие требования «Пари Сен-Жермен» и отсутствие у агента столь же тесных связей с руководством «Ливерпуля», как в других сделках, осложняют трансфер.

По сравнению с агентом Брадли Барколя Муссой Сиссоко стиль Мендеша несколько отличается. В отличие от Сиссоко, Мендеш больше полагается на свои клубные связи и интересы, чем на личные пожелания футболиста. Большая сумма, которую запрашивает «Пари Сен-Жермен», также заставляет «Ливерпуль» проявлять осторожность в этом вопросе.

Альтернативные варианты

Если трансфер Мбайе окажется невозможным, руководство «Ливерпуля» подготовило и другие запасные варианты для усиления флангов атаки. Скаутская служба внимательно следит за рядом молодых талантов из Премьер-лиги и других европейских чемпионатов.

  • Янкуба Минтех из «Брайтона»
  • Маттиас Фернандес-Пардо из «Лилля»
  • Райан из «Борнмута»
Эти футболисты прошли всесторонний анализ в скаутском отделе «Ливерпуля» и остаются основными кандидатами на усиление линии атаки до закрытия трансферного окна.

ЛиверпульПари Сен-ЖерменИбрагим МбайеТрансферыПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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