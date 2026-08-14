Aston Martin представила новый гиперкар Вален мощностью 838 л. с.

·21·Авто
Aston Martin представила новый гиперкар Вален мощностью 838 л. с.

Известная британская компания Aston Martin представила ультраэксклюзивный гипер-ГТ Вален, созданный на базе модели Ванкуиш. По данным иксбт.ком, этот автомобиль примечателен самой высокой мощностью среди всех переднемоторных дорожных автомобилей, доступных сегодня на рынке. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Новая модель разработана подразделением бренда Спекиал Вехиклес Оператионс, ранее известным созданием трекового Вулкан, спидстера ДБР22 и гиперкара Виктор. Вален оснащается 5,2-литровым битурбированным двигателем В12 от Ванкуиш, однако его мощность доведена до 838 л. с.

Технические характеристики и динамика

Благодаря этому силовому агрегату новый гиперкар оказался мощнее всех автомобилей Aston Martin, за исключением среднемоторных Валхалла и Валкйрие. Крутящий момент автомобиля составляет 738 фунт-футов, а разгон с нуля до 62 миль в час занимает всего 3,1 секунды. Этот показатель соответствует результату Porsche 911 GT3 RS, что впечатлило экспертов.

Хотя внешне Вален сохранил связь с Ванкуиш, его экстерьер и интерьер были радикально переработаны с учетом требований к высокой производительности и эксклюзивности. Для покупателей предложены широкие возможности персонализации, благодаря чему ни один из 150 выпущенных автомобилей не будет похож на другой.

Дизайн и аэродинамика

Эффектный экстерьер автомобиля отсылает к оригинальному ДБС и его преемнику Вантаге, однако креативный директор Aston Martin Марек Райхман подчеркнул, что Вален заметно отличается от этих исторических моделей. По его словам, новый язык форм позволил выразить еще более экстремальные эмоции.

К ключевым особенностям относятся очень крупная передняя часть, которая расширяет традиционный мотив решетки Aston Martin на всю ширину передка, массивный спойлер типа дуктаил, агрессивные узкие светодиодные фары и, главное, карбоновые аэродинамические элементы в стиле GT3. В их число входят огромный задний диффузор и боковые юбки, увеличивающие прижимную силу.

Aston MartinValenГиперкарV12Автоновости
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Sardor Ergashev
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