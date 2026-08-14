После солнечного затмения в Испании к врачам обратились 511 человек

Полное солнечное затмение, наблюдавшееся в Испании 12 августа, привело к неожиданным последствиям. После этого события по всей стране за медицинской помощью обратились как минимум 511 человек.

В большинстве случаев обращения были связаны с лёгкими симптомами. У людей отмечались головокружение, тревожность, лёгкие травмы, а также жалобы, связанные со зрением.

Больше всего случаев зафиксировано в Каталонии — 115 человек, Мадриде — 101 человек и Баскском автономном сообществе — 58 человек. В Каталонии 37 человек пожаловались на боль в глазах, однако лишь 10 из них потребовалась неотложная медицинская помощь.

Врачи предупредили, что во время солнечного затмения люди могут ошибочно подумать, будто снижение яркости уменьшает опасность для глаз. На самом деле прямой взгляд на Солнце без защиты может серьёзно повредить сетчатку.

Специалисты рекомендуют при наблюдении за такими небесными явлениями использовать только специальные сертифицированные защитные очки.

Затмение 12 августа стало важным событием и для Европы. В Гренландии, Исландии, Португалии и некоторых районах Испании Солнце полностью оказалось за Луной. А в крупных городах Западной Европы было закрыто 85–95 процентов солнечного диска.