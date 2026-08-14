Миланский защитник Закари Атекаме продолжит карьеру во Франции

·19·Спорт
Миланский защитник Закари Атекаме продолжит карьеру во Франции

Итальянский «Милан» продолжает работу по оптимизации состава и избавлению от лишних футболистов в последние недели трансферного окна. В рамках этих усилий швейцарский фланговый защитник команды Закари Атекаме был официально арендован французским «Лионом». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком, миланский клуб принимает меры по расставанию с футболистами, испытывающими трудности с игровой практикой и не входящими в планы главного тренера Рубена Аморима. Однако ситуация с Закари Атекаме несколько иная: руководство клуба считает его важным игроком на будущее.

Талантливый швейцарский футболист присоединился к «Милану» год назад. Несмотря на это, в текущем сезоне его игровое время было ограничено, поэтому руководство клуба решило отдать игрока в аренду другой команде, чтобы он получил полноценную игровую практику и продолжил развиваться.

Переход в чемпионат Франции на правах аренды

В официальном заявлении «Милан» подтвердил, что право на спортивную регистрацию Закари Атекаме временно передано клубу «Олимпик Лион». Клуб пожелал футболисту удачи до конца текущего сезона и успехов в дальнейшей карьере.

В составе «Лиона», выступающего в чемпионате Франции, Атекаме получит возможность проявить себя и набраться опыта на европейской арене. По мнению специалистов, это решение станет правильным шагом для повышения индивидуального мастерства молодого защитника.

Накануне закрытия трансферного окна «Милан» активизировал переговоры по продаже или аренде других резервных игроков. Руководство клуба намерено сбалансировать состав в соответствии с требованиями главного тренера Рубена Аморима.

МиланЛионЗакари АтекамеТрансферыСерия А
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Jahongir Tursunov
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