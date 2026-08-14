Тест ДНК раскрыл 38-летнюю тайну: были перепутаны два младенца

В американском штате Северная Дакота благодаря тесту ДНК раскрылась 38-летняя тайна, которая кардинально изменила жизнь двух мужчин. Выяснилось, что в 1988 году при рождении их перепутали и передали другим семьям. Теперь их семьи подали в суд на больницу, допустившую подмену младенцев.

Инцидент произошёл 26 января 1988 года в больнице Унитй Медикал Кентер в городе Графтон. Согласно исковому заявлению, в тот день в больнице родились всего два младенца. Однако по неизвестной причине домой они уехали не с теми родителями.

Тест ДНК, полученный в подарок, раскрыл правду

Кайл Байлин вовсе не планировал искать свою биологическую семью. Он случайно выбрал домашний тест ДНК для обмена рождественскими подарками.

Результаты теста через генеалогическую платформу привели его к своей биологической тёте. Затем анализ ДНК прошёл и её племянник Джеремй Моррисон. Результат точно и неопровержимо показал, что оба мужчины принадлежат к одной семье.

«В тот момент мой мир полностью перевернулся. Мы никогда не могли представить, что это была настоящая подмена при рождении», — сказал Байлин.

Моррисон почувствовал, что что-то не так, едва увидел фотографию брата Байлин. Внешне тот был очень похож на него.

Кроме того, у Байлин до сих пор хранится больничный браслет, на котором он ошибочно указан как Кайл Байлин.

Больница не сохранила старые документы

Результаты теста ДНК два года назад полностью изменили представления семей о жизни, которую они считали своей. С тех пор перед ними встали многочисленные тяжёлые вопросы, состоялись эмоциональные встречи и появились мысли о том, «что было бы, если бы всё сложилось иначе?»

Эвелйн Невтон, воспитавшая Кайл как собственного ребёнка, заявила, что по-прежнему считает его своим сыном. Однако она подчеркнула, что чувствует себя лишённой жизни, которую должна была прожить со своим биологическим сыном.

«Нельзя вернуть 35 лет и восполнить их. Первые шаги, вождение автомобиля, женитьба — как можно заменить всё это?» — сказала она.

Больница не отрицает, что младенцы были перепутаны. Однако администрация заявила, что не найдено доказательств, непосредственно подтверждающих вину руководства или сотрудников в этой изменившей жизнь ошибке.

Согласно заявлению больницы, из-за того, что прошло почти 40 лет, медицинские документы и документы, связанные с персоналом, которые могли бы пролить свет на произошедшее, не сохранились. Ни один из членов медицинской команды, принимавшей младенцев в тот период, сейчас в больнице не работает.

«Тест ДНК не может стереть 38 лет воспоминаний»

Моррисон не изменил своего отношения к семье, которая его воспитала. Он по-прежнему считает Элизабет О'Тул и Терри Моррисон своими родителями.

По его словам, его детство, возможно, не было идеальным, но он был окружён любовью, занимался спортом и хорошо учился в школе.

«Меня любили. Я занимался спортом. Я хорошо учился в школе. Тест ДНК не может отнять у меня 38 лет воспоминаний», — сказал Моррисон.

Сейчас он живёт в Колорадо-Сити и работает инспектором сварочных работ в компании, занимающейся ветроэнергетикой. Если бы младенцев не перепутали при рождении, он, вероятно, работал бы со своим биологическим братом и отцом на зерновой ферме в Северной Дакоте.

Встречи с биологическими семьями были полны эмоций

Байлин и Моррисон уже встретились со своими биологическими родителями. Они рассказали, что встречи прошли тепло, хотя ситуация, естественно, была немного неловкой.

Двое мужчин пока не встречались лично, но поддерживают связь по телефону. Сейчас обе семьи пытаются адаптироваться к новым отношениям друг с другом.

По словам Байлин, каждому приходится впускать в свою жизнь людей, которых он раньше не знал, и с социальной точки зрения это непростой процесс.

Подобные случаи выявлялись и раньше

Подмена младенцев при рождении встречается редко. Однако с распространением домашних тестов ДНК растёт вероятность выявления таких случаев спустя годы.

В 2024 году две женщины в Норвегии выяснили, что были перепутаны при рождении, и подали в суд на правительство, заявив о нарушении прав человека. В 2020 году двое мужчин, родившихся в 1942 году и считавших, что их перепутали, подали в суд на римско-католическую епархию в США.

Анализ ДНК, проведённый в Пенсильвании в 2018 году, показал, что две девочки были перепутаны примерно 75 лет назад. В 2016 году правительство Канады также начало расследование после появления доказательств того, что в 1975 году в общине коренных жителей на севере Манитобы были перепутаны два младенца.

Современные технологии предотвращают подобные ошибки

По мнению детского онколога Джонатан Маррон, преподающего в Центре биоэтики при Гарвардской медицинской школе, сегодня подобные случаи не должны происходить практически никогда.

Система электронных медицинских записей может иметь различные недостатки, однако она является важным средством защиты, позволяющим точно идентифицировать младенцев и предотвращать подобные ошибки.

Адвокат Тим О'Киф сообщил, что в течение года пытался достичь финансового соглашения с больницей, однако после безрезультатных переговоров был подан иск. В иске требуется компенсировать моральный ущерб, причинённый халатностью и медицинской ошибкой.

Моррисон, хотя сегодня и знает правду, понимает, что вернуть утраченные 38 лет невозможно.