Футбольное шоу с 7 голами в Намангане: «Навбахор» вырвал победу на 89-й минуте...
В 17-м туре Суперлиги в Намангане состоялся настоящий футбольный триллер. Несмотря на то что «Навбахор» дважды упускал преимущество, он победил «Бунёдкор» со счётом 4:3 благодаря пенальти на 89-й минуте.
В матче, в котором было забито семь голов, Хусайн Норчаев вновь вписал своё имя на табло. Эта победа вывела «соколы» на 3-е место в турнирной таблице.
«Навбахор» сделал счёт 2:0 уже за 19 минут
Хозяева очень активно начали встречу. На 5-й минуте Мухаммадали Г‘иёсов открыл счёт и поднял на ноги трибуны Намангана — 1:0.
Спустя 14 минут «Навбахор» заработал пенальти. Хусайн Норчаев, подошедший к 11-метровой отметке, воспользовался шансом и увеличил преимущество до двух мячей — 2:0.
Казалось, в этот момент хозяева полностью контролировали игру. Однако «Бунёдкор» не сдался.
«Бунёдкор» дважды сравнивал счёт
На 38-й минуте Сардор Абдунабиев вернул гостей в игру — 2:1.
Вскоре после начала второго тайма, на 52-й минуте, Дмитрий Плетнёв сравнял счёт. Таким образом, преимущество «Навбахор» в два мяча исчезло — 2:2.
На 63-й минуте Диёр Ксолматов вновь вывел наманганцев вперёд — 3:2. Однако и на этот раз «Бунёдкор» не остался без ответа.
На 70-й минуте Факсриддин Мухаммадов забил гол и вновь восстановил равновесие на табло — 3:3.
Решающую точку поставил Джиянов
Казалось, игра завершится вничью. Однако за минуту до окончания основного времени «Навбахор» вновь получил право на пенальти.
На 89-й минуте Русланбек Джиянов взял на себя ответственность и реализовал 11-метровый удар.
4:3 — «Навбахор» вырвал три очка в драматичном матче.
У гостей практически не осталось времени, чтобы вновь отыграться.
Хронология семи голов
5' — Мухаммадали Г‘иёсов — 1:0
19' — Хусайн Норчаев, пенальти — 2:0
38' — Сардор Абдунабиев — 2:1
52' — Дмитрий Плетнёв — 2:2
63' — Диёр Ксолматов — 3:2
70' — Факсриддин Мухаммадов — 3:3
89' — Русланбек Джиянов, пенальти — 4:3
«Навбахор» вошёл в первую тройку
После этой победы «Навбахор» довёл количество набранных очков до 31 и поднялся на 3-е место в турнирной таблице.
«Бунёдкор», несмотря на то что дважды сравнивал счёт в Намангане, остался без очков. Ташкентская команда с 19 очками занимает 11-ю позицию.
Для «Навбахор» это была не просто очередная победа. Несмотря на потерю преимущества в два мяча и дважды позволив сопернику сравнять счёт, команда проявила характер в концовке и сохранила важные три очка.
Победа со счётом 4:3 в Намангане стала одним из самых зрелищных матчей 17-го тура Суперлиги.
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