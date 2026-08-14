Раскрыты причины неудачи Стивена Джеррарда в «Астон Вилле»

Стало известно, почему работа Стивена Джеррарда в «Астон Вилле», ставшая одним из самых тяжёлых периодов его тренерской карьеры, пошла не так, как ожидалось. После больших успехов в шотландском «Рейнджерс» тренерский штаб, пришедший в Премьер-лигу, столкнулся с серьёзными препятствиями в бирмингемском клубе. Бывший помощник Джеррарда Гари Макаллистер в эксклюзивном интервью Даилй Стар Sport впервые открыто рассказал о проблемах и травмах того периода. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Связка Макаллистера и Джеррарда в Шотландии добилась больших успехов и прервала доминирование «Селтика» в стране. После этого специалисты отправились в Премьер-лигу с целью добиться аналогичных результатов и в английском футболе. Однако конкуренция и интенсивность чемпионата Англии оказались ещё выше, чем ожидалось, и желаемого успеха достичь не удалось.

Травмы и кадровые проблемы

Как сообщает Даилй Стар Sport, команда столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами сразу после прибытия в Бирмингем. Несколько новичков, приглашённых в команду, получили тяжёлые травмы уже в течение первого месяца и выбыли из строя. Эти обстоятельства серьёзно осложнили формирование игровой системы команды.

Рассказывая об этом, Гари Макаллистер отметил, что они опасались: любые объяснения будут восприняты как оправдания: «Три или четыре новых футболиста, присоединившихся к составу «Астон Виллы», получили травмы в течение месяца после своего перехода. Но в футбольном мире любое объяснение причин выглядит как оправдание, поэтому мы предпочитали много об этом не говорить», — рассказал тренер.

Преемственность и дальнейшие шаги

Примечательно, что после увольнения Джеррарда и назначения на его место Унаи Эмери испанский специалист вывел команду на высокий уровень, опираясь в основном на костяк футболистов, сформированный ещё при Стивене. Макаллистер назвал произошедшее простым невезением, добавив: «Всё равно ничего не получилось, а основная часть игроков, которыми пользовался новый тренер, была набрана в основном при Стивене».

Напомним, Джеррард был уволен после того, как одержал лишь 13 побед в 40 матчах во главе «Астон Виллы». После неудачи в английском клубе он начал работать в саудовском «Аль-Иттифаке» и попытался изменить ситуацию. Однако и это приключение не принесло ожидаемых результатов: в январе 2025 года стороны расторгли контракт по взаимному согласию, за 18 месяцев до истечения его срока.

После завершения работы на Ближнем Востоке имя 46-летнего специалиста связывали с рядом престижных вакансий, включая возвращение в «Рейнджерс» и даже возможность краткосрочно возглавить «Ливерпуль». Пока Джеррард сделал паузу в тренерской карьере и пробует себя на телевидении. Подтверждено, что в этом сезоне он будет работать в освещении матчей Премьер-лиги и Лиги чемпионов на канале ТНТ Спортс.