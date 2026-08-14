«Я один ездил к Путину»: Садир Джапаров раскрыл сенсационные подробности

·77·Мир
«Я один ездил к Путину»: Садир Джапаров раскрыл сенсационные подробности

Стали известны дипломатические процессы, стоявшие за началом строительства железной дороги «Китай—Кыргызстан—Узбекистан», которая, как ожидается, станет крупнейшей транспортной артерией Центральной Азии.

Президент Кыргызстана Садир Джапаров в подробном интервью журналисту Али Токтакунову впервые открыто рассказал о том, как лично вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради запуска этого мегапроекта, а также об условиях, выдвинутых Пекином.

«Вы справитесь?»: напряженный разговор с послом Китая

Садир Джапаров вспоминает, что сразу после прихода к власти в 2020 году приступил к реализации проекта, который со времени распада Советского Союза оставался лишь на бумаге:

«Я вызвал к себе тогдашнего посла Китая Ду Дэвэня. Когда мы остались вдвоем в кабинете, я сказал: "Давайте начнем проект. Подготовим технико-экономическое обоснование и согласуем условия с Узбекистаном".

Однако посол прямо спросил меня: "Вы сможете это начать, вам хватит сил?" Когда я сказал, что отвечаю за свою территорию, он ответил: "Если Россия не согласится, мы не сможем начать это строительство. Вы находитесь на территории Евразии и являетесь членом ОДКБ"»*.

Специальный рейс в Москву и согласие Путина

После такой позиции Китая Джапаров незамедлительно попросил о встрече с российским лидером:

«Уже на следующий день Владимир Путин согласился принять меня. Я один прилетел в Москву. В течение 35–40 минут мы лично и очень серьезно обсуждали именно эту тему.

Я объяснил ему: "Мы оказались в транспортном тупике. Эта дорога необходима нам как воздух и вода — только тогда мы сможем свободно дышать". В итоге я получил согласие Путина, вернулся и сказал китайским партнерам начинать работу. Для великих держав естественно учитывать мнение друг друга».

Железная дорога — новый «Кумтор» и $500 миллионов чистой прибыли в год

Глава государства подчеркнул, что этот мегапроект имеет жизненно важное значение не только для международного транзита, но и для внутренней экономики страны:

  • Чистый доход: За счет транзита грузов через Кыргызстан в государственный бюджет будет поступать 400–500 миллионов долларов чистой прибыли в год;

  • Альтернатива ресурсам: «Когда-нибудь золотое месторождение Кумтор иссякнет. Эта железная дорога станет нашим новым "Кумтором". Это проект, который будет служить тысячелетиями»;

  • Внутренняя связанность: Страна выйдет из транспортного тупика — перевозки товаров между севером (Бишкек) и югом (Ош, Джалал-Абад) значительно подешевеют и ускорятся.

Сроки строительства и финансирование

По словам Джапаров, попытки отдельных групп и блогеров, находящихся под влиянием внешних сил, искусственно превратить тему Китая в повод для паники необоснованны: после завершения строительства специалисты вернутся на родину.

Финансовая стоимость проекта оценивается примерно в 1 миллиард долларов:

  • Если инвесторы и международные источники финансирования будут полностью привлечены, завершить строительные работы планируется к 2032–2035 годам;

  • Если страна будет действовать исключительно собственными силами, процесс может затянуться до 2037 года.

Президент подчеркнул, что для этого потребуется еще значительный объем средств, оценив потребность примерно в 1 миллиард долларов. Он также отметил, что эта цифра пока является предварительной.

Большие ожидания от проекта, который свяжет три государства

Железная дорога Китай—Кыргызстан—Узбекистан рассматривается как один из крупнейших инфраструктурных проектов, способных изменить транспортную карту региона.

Слова Джапаров показывают, что за ним стояли не только экономические расчеты, но и крупные геополитические договоренности.

Наиболее примечательно то, что, по словам лидера Кыргызстана, для перевода проекта, обсуждавшегося годами, на практический этап ему после переговоров с Пекином пришлось отправиться в Москву и лично поговорить с Владимиром Путиным.

Теперь главный вопрос заключается в другом: будет ли строительство завершено в установленные сроки и сможет ли, как заявил Джапаров, железная дорога действительно стать для Кыргызстана «новым Кумтором»?

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Садыр ЖапаровВладимир ПутинКитайКиргизияУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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