Период масштабных реформ в судебной системе: каких изменений ожидать?
В судебно-правовой системе Узбекистана начинается новый этап, направленный на гарантированную защиту достоинства и прав человека через суд. Указом Президента стратегия «Правосудие — 2030» и практическая программа действий по её реализации в 2026–2028 годах официально утверждены.
Главная цель данного указа — обеспечить подлинную независимость и открытость судебной власти, коренным образом упростить для граждан процесс обращения в суд и повысить качество правосудия до уровня международных стандартов.
С 2027 года будут созданы межрегиональные суды
В соответствии с документом в структуре судебной системы будут проведены новые институциональные изменения:
Межрегиональные суды: С 1 июля 2027 года в направлениях судов общей юрисдикции и административных судов начнут работать межрегиональные суды, охватывающие несколько административно-территориальных единиц и наделённые полномочиями по пересмотру дел. Для организации их деятельности будет выделено 319 управленческих штатных единиц.
Сеть районных и городских судов: В 2027–2030 годах во всех регионах с учётом плотности населения, количества исковых заявлений, нагрузки на судей и территориальных условий будут созданы районные и городские суды по гражданским делам.
Следственные судьи получат новые полномочия
В целях усиления судебного контроля в уголовном процессе с 1 июля 2027 года следственным судьям планируется предоставить полномочия:
контролировать законность и обоснованность задержания лица;
непосредственно проверять достаточность законных оснований для подозрения или предъявления лицу обвинения.
Это, в свою очередь, будет способствовать предотвращению нарушений прав человека на этапе расследования.
Реестр «прецедентов» и цифровые удобства
В указе определён ряд задач по внедрению в отрасли передовых цифровых технологий и новых механизмов управления:
Реестр «прецедентов»: Для обеспечения единообразия судебной практики будет внедрена единая система прецедентов;
Офисы «единого окна»: В зданиях судов начнут работу современные офисы для быстрого и удобного обслуживания населения;
Портал и мобильное приложение мй.суд.уз: Возможности портала будут расширены, а его обновлённое мобильное приложение станет доступно пользователям;
Сокращение бюрократии: Практика возврата заявлений гражданам из-за незначительных недостатков будет пересмотрена и коренным образом реформирована;
Проактивное управление и судебная администрация: С 2028 года будет внедрён стандарт «проактивного управления» по экономическим делам, а с 1 января 2028 года — в полном объёме институт судебной администрации;
Индекс качества правосудия: Ежегодно будет публиковаться официальный индекс, оценивающий прозрачность деятельности судебной системы страны.
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