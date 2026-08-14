Период масштабных реформ в судебной системе: каких изменений ожидать?

В судебно-правовой системе Узбекистана начинается новый этап, направленный на гарантированную защиту достоинства и прав человека через суд. Указом Президента стратегия «Правосудие — 2030» и практическая программа действий по её реализации в 2026–2028 годах официально утверждены.

Главная цель данного указа — обеспечить подлинную независимость и открытость судебной власти, коренным образом упростить для граждан процесс обращения в суд и повысить качество правосудия до уровня международных стандартов.

С 2027 года будут созданы межрегиональные суды

В соответствии с документом в структуре судебной системы будут проведены новые институциональные изменения:

Межрегиональные суды: С 1 июля 2027 года в направлениях судов общей юрисдикции и административных судов начнут работать межрегиональные суды, охватывающие несколько административно-территориальных единиц и наделённые полномочиями по пересмотру дел. Для организации их деятельности будет выделено 319 управленческих штатных единиц.

Сеть районных и городских судов: В 2027–2030 годах во всех регионах с учётом плотности населения, количества исковых заявлений, нагрузки на судей и территориальных условий будут созданы районные и городские суды по гражданским делам.

Следственные судьи получат новые полномочия

В целях усиления судебного контроля в уголовном процессе с 1 июля 2027 года следственным судьям планируется предоставить полномочия:

контролировать законность и обоснованность задержания лица;

непосредственно проверять достаточность законных оснований для подозрения или предъявления лицу обвинения.

Это, в свою очередь, будет способствовать предотвращению нарушений прав человека на этапе расследования.

Реестр «прецедентов» и цифровые удобства

В указе определён ряд задач по внедрению в отрасли передовых цифровых технологий и новых механизмов управления:

Реестр «прецедентов»: Для обеспечения единообразия судебной практики будет внедрена единая система прецедентов;

Офисы «единого окна»: В зданиях судов начнут работу современные офисы для быстрого и удобного обслуживания населения;

Портал и мобильное приложение мй.суд.уз: Возможности портала будут расширены, а его обновлённое мобильное приложение станет доступно пользователям;

Сокращение бюрократии: Практика возврата заявлений гражданам из-за незначительных недостатков будет пересмотрена и коренным образом реформирована;

Проактивное управление и судебная администрация: С 2028 года будет внедрён стандарт «проактивного управления» по экономическим делам, а с 1 января 2028 года — в полном объёме институт судебной администрации;

Индекс качества правосудия: Ежегодно будет публиковаться официальный индекс, оценивающий прозрачность деятельности судебной системы страны.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.