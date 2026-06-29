Вертолет компании Сауди Арамко в Саудовской Аравии потерпел страшную катастрофу

·90·Мир
Вертолет компании Сауди Арамко в Саудовской Аравии потерпел страшную катастрофу

В городе Рас-Таннура в Саудовской Аравии в результате крушения вертолета, принадлежащего компании Сауди Арамко, погибли 14 человек. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на заявление Министерства энергетики страны.

Сообщается, что инцидент произошел 28 июня. Никто из находившихся на борту вертолета не выжил. Сообщается, что все погибшие являются гражданами Саудовской Аравии.

Соответствующие ведомства страны приступили к выяснению причин катастрофы. В рамках расследования ожидается изучение технического состояния воздушного судна и процесса полета.

Рас-Таннура является одним из основных районов нефтяной промышленности Саудовской Аравии. В городе расположен крупный перерабатывающий завод Сауди Арамко, а также большой терминал для отгрузки нефти по морю.

Сауди Арамко
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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