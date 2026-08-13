Бывший возлюбленный заставил женщину вытатуировать его имя на теле 250 раз

История женщины по имени Ёке, проживающей в Нидерландах, привлекла большое внимание в социальных сетях. По её словам, во время отношений бывший возлюбленный из-за контроля и ревности более 250 раз наносил на её тело своё имя, инициалы, а также надписи со смыслом «владения». Об этом сообщил Мен Тодай.

По словам Ёке, бывший возлюбленный наносил своё имя даже на те места, где подозревал, что к ней прикасался другой мужчина. В результате татуировками оказалось покрыто около 90 процентов тела женщины. Часть татуировок была нанесена и на её лицо.

По имеющимся данным, мужчина приобрёл через интернет дешёвое устройство для нанесения татуировок и большинство из них сделал самостоятельно. После окончания отношений Ёке обратилась в правоохранительные органы и рассказала о пережитом насилии. Однако привлечь бывшего возлюбленного к ответственности оказалось сложно, поскольку он заявил, что татуировки были сделаны с её согласия.

Сейчас Ёке постепенно удаляет татуировки со своего тела. Ей помогает нидерландский фонд "Спиджт ван Татту". В организации отмечают, что удаление подобных татуировок — это не обычная косметическая процедура, а часть процесса восстановления после жестоких отношений.

По словам представителя организации Энди Ксаннинг, за последний год с тела женщины удалили большую часть татуировок, на что было потрачено около 30 000 евро (более 2,7 миллиона рублей). Однако впереди ещё много работы, которая потребует сопоставимых значительных расходов.

Открыто рассказывая о своей истории, Ёке хочет дать надежду и другим женщинам, пострадавшим от жестоких отношений. Процесс удаления татуировок у неё продолжается.