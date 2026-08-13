Китайский врач провёл операцию на расстоянии 5 тысяч километров (видео)

·62·Мир
Китайский врач провёл операцию на расстоянии 5 тысяч километров (видео)

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, китайский хирург-онколог успешно провёл сложную операцию по удалению злокачественной опухоли из лёгкого пациента, находившегося на расстоянии 5 тысяч километров.

Пациенту, проживающему в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, потребовалась онкологическая операция. Однако из-за нехватки квалифицированных специалистов местная больница решила воспользоваться хирургическим роботом, разработанным китайской компанией МЭДБОТ.

Операцию провёл научный руководитель и ведущий хирург онкологического отделения больницы в Шанхае Ло Синъюань. Несмотря на расстояние в 5 тысяч километров между пациентом и хирургом, робот управлялся практически без задержек и перебоев через систему связи 5Г.

«Роботизированная хирургия является одной из самых передовых минимально инвазивных технологий; операции, выполняемые с её помощью, отличаются высокой точностью и минимальным риском осложнений. Благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются после операции», — сказал Ло.

КитайСиньцзян-УйгурскийШанхайMEDBOTЛо Синсюань
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