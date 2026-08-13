Китайцы создали «противовоздушную оборону» против комаров

·31·Мир
Китайцы создали «противовоздушную оборону» против комаров

Стартап Фотон Матрикс Лаб из китайского города Чанчжоу создал устройство, предназначенное для обнаружения комаров прямо в воздухе и их уничтожения с помощью лазера. Система под названием «Фотон Матрикс» использует лидар, миллиметровый радар и технологии распознавания изображений на основе искусственного интеллекта.

Устройство способно обнаруживать летящих насекомых размером примерно от 2 до 20 миллиметров. Система отслеживает движение комара и после определения соответствующей цели поражает её лазерным лучом. По данным производителя, устройство может обнаруживать насекомых на расстоянии до 6 метров, а точность распознавания превышает 95 процентов.

Производители утверждают, что устройство способно определить цель и направить лазерный импульс в течение нескольких миллисекунд. Система также использует специальные механизмы безопасности, чтобы не наводиться на более крупные объекты.

Устройство можно подключать не только к электросети, но и к портативному пауэрбанку. По данным компании, пауэрбанк ёмкостью 20 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки способен обеспечивать работу устройства примерно в течение 4–5 часов.

Лазерное защитное устройство "Photon Matrix", установленное на стене.

Устройство значительно дороже обычных средств от комаров. Различные его версии на этапе краудфандинга предлагались примерно по цене 600–650 долларов. Последующая розничная цена может отличаться в зависимости от модели и комплектации.

Главное преимущество устройства заключается в том, что оно не использует химические средства. Поэтому производитель представляет его как альтернативное средство защиты от комаров для дома, веранд и садов.

Стоит отметить, что технология пока относительно новая, а независимые данные о её эффективности в реальных условиях и опыте долгосрочного использования ограничены.

Переносной лазерный принтер, установленный на штативе и излучающий синий свет.ЧанчжоуКитайPhoton MatrixPhoton Matrix Lab
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