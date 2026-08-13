Китайцы создали «противовоздушную оборону» против комаров

Стартап Фотон Матрикс Лаб из китайского города Чанчжоу создал устройство, предназначенное для обнаружения комаров прямо в воздухе и их уничтожения с помощью лазера. Система под названием «Фотон Матрикс» использует лидар, миллиметровый радар и технологии распознавания изображений на основе искусственного интеллекта.

Устройство способно обнаруживать летящих насекомых размером примерно от 2 до 20 миллиметров. Система отслеживает движение комара и после определения соответствующей цели поражает её лазерным лучом. По данным производителя, устройство может обнаруживать насекомых на расстоянии до 6 метров, а точность распознавания превышает 95 процентов.

Производители утверждают, что устройство способно определить цель и направить лазерный импульс в течение нескольких миллисекунд. Система также использует специальные механизмы безопасности, чтобы не наводиться на более крупные объекты.

Устройство можно подключать не только к электросети, но и к портативному пауэрбанку. По данным компании, пауэрбанк ёмкостью 20 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки способен обеспечивать работу устройства примерно в течение 4–5 часов.

Устройство значительно дороже обычных средств от комаров. Различные его версии на этапе краудфандинга предлагались примерно по цене 600–650 долларов. Последующая розничная цена может отличаться в зависимости от модели и комплектации.

Главное преимущество устройства заключается в том, что оно не использует химические средства. Поэтому производитель представляет его как альтернативное средство защиты от комаров для дома, веранд и садов.

Стоит отметить, что технология пока относительно новая, а независимые данные о её эффективности в реальных условиях и опыте долгосрочного использования ограничены.