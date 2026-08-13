Путин остановил кортеж и пообщался с жителями Новосибирска (видео)

Президент России Владимир Путин во время визита в Новосибирск остановил свой кортеж и пообщался с местными жителями, ожидавшими его у дороги. Соответствующее видео распространилось в интернете 11 августа.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как президент, в частности, недолго беседует с детьми, пришедшими его встретить. По словам очевидцев, некоторые дети, ожидая приезда Путина, провели у дороги более двух часов.

Путин пожал руки новосибирцам, а также откликнулся на просьбу Вани и сфотографировался с ним. Глава государства пожелал школьнику успехов в новом учебном году.

Жители поблагодарили президента за общение и пожелали ему здоровья.

«Вы самый лучший», — крикнул один из горожан на прощание.

Немного пообщавшись с ними и поприветствовав жителей, Путин вернулся в свой кортеж и продолжил визит.