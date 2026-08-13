4 просьбы Зеленского к Трампу: о чем Киев просит США?

·56·Мир
4 просьбы Зеленского к Трампу: о чем Киев просит США?

Ситуация в зоне военного конфликта вокруг Украины остается напряженной. Министерство обороны Российской Федерации и военные аналитики сообщили, что на нескольких направлениях линии фронта продолжаются активные действия, а ряд стратегических пунктов взят под контроль.

«Зона безопасности расширяется»: ситуация в Харьковской и Запорожской областях

Как сообщило Министерство обороны России, группировка войск «Север» взяла под контроль село Водяное в Харьковской области. Это позволило еще больше расширить зону безопасности вдоль границы Белгородской области. Также сообщалось, что днем ранее под контроль были взяты населенные пункты Новое Поле в Запорожской области и Щербаковка в Харьковской области.

По словам военного аналитика Юрия Подоляки, успехи к юго-востоку от Орехова вынудили командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) срочно перебрасывать резервы:

  • Степногорск и Приморское: Наступательные действия продолжаются. Подразделения вытесняют противника из района Плавней и закрепляются в южной части Приморского.

  • Межевая и Доброполье: Наблюдается продвижение вдоль железнодорожной линии к югу от Межевой. В районе Доброполья и Золотого Колодезя идут тяжелые бои.

  • Алексеево-Дружковка: Российские силы расширяют свое влияние с востока и юго-запада. По мнению аналитика, в среднесрочной перспективе это может иметь крайне тяжелые последствия для обороны в этом районе.

Удары по Одесскому порту и логистическому центру в Броварах

Военные действия продолжаются не только на линии фронта, но и по объектам инфраструктуры.

  1. Одесский порт: По данным Министерства обороны РФ, высокоточным оружием и беспилотниками нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов, который использовался для снабжения подразделений ВСУ в Одесском порту топливом.

  2. Склад в Броварах: Поврежден крупный логистический склад в городе Бровары Киевской области. Как сообщает издание Страна.уа, этот объект занимался поставками продукции из Европы крупным розничным сетям Украины, таким как АТБ, Аучан, Силпо, Метро и Новус.

  3. Уничтожение подземных туннелей: В Новом Поле группировка «Восток» уничтожает путем подрыва подземные ходы, принадлежавшие ВСУ («кротовьи и лисьи норы»), из-за угрозы их минирования.

Зеленский и Трамп: какие предложения Киев мог выдвинуть Вашингтону?

Параллельно обсуждения проходят и на политической арене. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал американской стороне свои предложения по урегулированию конфликта.

По предположению политического стратега Павла Дубравского, Киев может ожидать от США решения следующих 4 важных вопросов:

  • Американские инвестиции: Новый пакет финансовой помощи (хотя его одобрение Конгрессом США остается под вопросом);

  • Боеприпасы для систем Патриот: Обеспечение систем противовоздушной обороны;

  • Разведывательные данные: Регулярная и оперативная передача разведывательной информации;

  • Starlink и дальние удары: Проведение переговоров с Илоном Маском об использовании данных для нанесения глубоких ударов по территории России.

По мнению эксперта, Дональд Трамп рассматривает нынешнюю ситуацию как зашедшую в тупик и поэтому готов выслушать предложения сторон.

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаСШАХарьков
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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