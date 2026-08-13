Нико Гонсалес в Турине: Атлетико и Ювентус не могут договориться о трансфере

·32·Спорт
Нико Гонсалес в Турине: Атлетико и Ювентус не могут договориться о трансфере

В то время как до завершения летнего трансферного окна остаётся совсем немного времени, ситуация вокруг полузащитника туринского Ювентуса Нико Гонсалеса остаётся напряжённой. Как сообщает Goal.com, аргентинец сейчас находится в Турине, ожидая результатов переговоров, которые продлятся до 1 сентября, и продолжает интенсивно тренироваться, что видно на видео в социальных сетях. Об этом сообщает Goal.com.

Известно, что 28-летний вингер провёл прошлый сезон в аренде в Атлетико Мадрид, сыграв 37 матчей и забив 5 голов. Футболист вернулся после отпуска, завершившегося после чемпионата мира, а его действующий контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Финансовые разногласия по трансферу

Главная проблема между клубами связана с финансовыми условиями. Ранее стороны согласовали обязательный выкуп за 32 миллиона евро в зависимости от количества матчей в Ла Лиге, однако Атлетико не позволил футболисту достичь необходимого показателя и тем самым предотвратил активацию условия. Несмотря на это, мадридский клуб намерен вернуть игрока и возобновил переговоры с Ювентусом.

В настоящее время финансовая разница между сторонами остаётся существенной. Атлетико предлагает за футболиста 20–22 миллиона евро, тогда как Ювентус, учитывая его хорошие выступления на прошлом чемпионате мира, оценивает игрока минимум в 28–30 миллионов евро.

Попытка Спаллетти и твёрдая позиция футболиста

В ситуацию также попытался вмешаться главный тренер Ювентуса Спаллетти. Специалист хотел работать с талантливым футболистом, однако после контакта с тренером стало ясно, что позиция Нико Гонсалеса остаётся твёрдой. После неудачного сезона-2024/25 футболист категорически не хочет оставаться в Турине и желает выступать только за Атлетико Мадрид.

По мнению специалистов, эта трансферная сага может продлиться до последних дней трансферного окна. Итоговое решение должно учитывать интересы всех сторон, включая желания футболиста и Атлетико, а также необходимость Ювентуса собрать средства на новые трансферы.

ЮвентусАтлетико МадридНико ГонсалесТрансферыСерия A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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