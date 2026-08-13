Астрономы обнаружили необычный новый космический объект

Астрономы обнаружили необычный космический объект, излучающий свет, яркий, как у звезды, однако его энергетические характеристики свойственны чёрным дырам. Этот объект, получивший название «звезда чёрной дыры», по размерам сопоставим со всей Солнечной системой и находится в миллиардах световых лет от Земли. Об этом говорится в исследовании международной группы учёных, опубликованном в журнале Натуре.

Учёные обнаружили объект в процессе анализа изображений ранней Вселенной, полученных с помощью космического телескопа NASA James Webb. Объект под названием МоМ-БХ-1* расположен в созвездии Кита и, согласно расчётам, сформировался примерно через 660 миллионов лет после Большого взрыва.

Поначалу исследователи предположили, что это гигантская красная звезда. Однако чрезвычайно высокий уровень излучения объекта не соответствовал этой гипотезе. Расчёты показали, что он выделяет до 100 миллиардов раз больше энергии, чем известные звёзды.

Результаты компьютерного моделирования показали, что МоМ-БХ*-1 не является обычной звездой. По предположению учёных, это чёрная дыра, окружённая плотным слоем газа, а мощное излучение газа создаёт впечатление, будто объект внешне похож на звезду.

Исследователи также установили, что его свет почти полностью имеет красный цвет и резко исчезает после определённой длины волны. Эти особенности отличают объект от других известных космических тел.

Если результаты исследования подтвердятся в ходе дальнейших наблюдений, многие другие загадочные «маленькие красные точки», обнаруженные телескопом James Webb, также могут оказаться такими звёздами чёрных дыр.

По мнению учёных, подобные объекты сыграли важную роль в формировании галактик в ранней Вселенной и, возможно, создали условия для возникновения сверхмассивных чёрных дыр в центрах современных галактик.