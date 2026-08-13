В Лондоне существовало специальное метро, перевозившее не пассажиров, а письма

·47·Мир
В Лондоне существовало специальное метро, перевозившее не пассажиров, а письма

В КсКс веке под Лондоном действовала специальная подземная железнодорожная система, предназначенная не для пассажиров, а исключительно для перевозки почтовых отправлений. Сегодня эта система, известная как «Маил Раил», считается одним из самых необычных транспортных проектов Лондона. Об этом сообщила Финанкиал Тимес.

В начале КсКс века из-за пробок на улицах Лондона доставка почтовых отправлений по городу становилась всё более сложной. Для решения этой проблемы была выдвинута идея перенести почтовую службу под землю. Строительство туннеля началось в 1910-х годах, а система была введена в эксплуатацию 3 декабря 1927 года.

Протяжённость почтовой железной дороги составляла около 10,5 километра. Она соединяла между собой важные почтовые сортировочные центры Лондона. Небольшие электрические поезда, двигавшиеся по узкоколейному пути, работали в автоматическом режиме без машинистов. Для того времени это считалось передовой технологией.

Yer osti tunnelidagi bekatda kichik poyezdlar va xodimlar turibdi.

Система работала в течение 76 лет — до 2003 года. Позднее эксплуатация Маил Раил была прекращена, поскольку перевозка почтовых отправлений автомобилями и другими транспортными средствами стала более эффективной и экономически выгодной.

Примечательно, что эта необычная железная дорога не исчезла полностью. Её участок в районе Маунт-Плезант был сохранён и с 2017 года стал туристической достопримечательностью Лондонского почтового музея. Сегодня посетители могут совершить поездку на специальном поезде по подземному туннелю и увидеть пути, по которым когда-то перевозили письма.

Таким образом, когда-то в Лондоне подземные поезда перевозили не людей, а миллионы писем. Для своего времени эта система была одним из необычных инженерных решений, позволивших ускорить доставку почты.

Yashil rangli poyezd yoritilgan yer osti tunnelidagi relslar bo‘ylab harakatlanmoqda.
ЛондонMail RailFinancial TimesPostal MuseumМаунт Плезант
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