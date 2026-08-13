В КсКс веке под Лондоном действовала специальная подземная железнодорожная система, предназначенная не для пассажиров, а исключительно для перевозки почтовых отправлений. Сегодня эта система, известная как «Маил Раил», считается одним из самых необычных транспортных проектов Лондона. Об этом сообщила Финанкиал Тимес.

В начале КсКс века из-за пробок на улицах Лондона доставка почтовых отправлений по городу становилась всё более сложной. Для решения этой проблемы была выдвинута идея перенести почтовую службу под землю. Строительство туннеля началось в 1910-х годах, а система была введена в эксплуатацию 3 декабря 1927 года.

Протяжённость почтовой железной дороги составляла около 10,5 километра. Она соединяла между собой важные почтовые сортировочные центры Лондона. Небольшие электрические поезда, двигавшиеся по узкоколейному пути, работали в автоматическом режиме без машинистов. Для того времени это считалось передовой технологией.

Система работала в течение 76 лет — до 2003 года. Позднее эксплуатация Маил Раил была прекращена, поскольку перевозка почтовых отправлений автомобилями и другими транспортными средствами стала более эффективной и экономически выгодной.

Примечательно, что эта необычная железная дорога не исчезла полностью. Её участок в районе Маунт-Плезант был сохранён и с 2017 года стал туристической достопримечательностью Лондонского почтового музея. Сегодня посетители могут совершить поездку на специальном поезде по подземному туннелю и увидеть пути, по которым когда-то перевозили письма.

Таким образом, когда-то в Лондоне подземные поезда перевозили не людей, а миллионы писем. Для своего времени эта система была одним из необычных инженерных решений, позволивших ускорить доставку почты.