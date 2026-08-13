Xiaomi выпустила первую тестовую версию операционной системы HyperOS 4

Компания Xiaomi выпустила первую бета-версию программного обеспечения новой операционной системы HyperOS 4 и представила её пользователям. Как сообщает издание Иксбт.ком, при разработке новой системы основное внимание уделялось повышению производительности, улучшению удобства использования и расширению возможностей искусственного интеллекта, что должно значительно улучшить работу устройств. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В обновлённую архитектуру HyperOS 4 внедрена технология Xiaomi ХйперКоре, включающая функции расчёта нагрузки и предварительной загрузки данных в память. Это решение позволяет эффективнее распределять системные ресурсы и снижать нагрузку на процессор во время часто выполняемых операций.

Оптимизация приложений и интерфейса

Разработчики создали новый механизм запуска приложений и глубоко оптимизировали взаимодействие между системным и программным уровнями. В частности, отмечается значительное повышение плавности анимаций и скорости отклика интерфейса на главном экране и в популярных приложениях.

Одним из важных нововведений системы стали расширенные функции искусственного интеллекта. Новое программное обеспечение предоставляет пользователям ряд удобных возможностей, автоматизируя планирование задач и создание контента.

Искусственный интеллект и поддерживаемые устройства

В HyperOS 4 дебютировал голосовой помощник нового поколения Супер КсиаоАи 2.0, интегрированный с большой языковой моделью Xiaomi МиМо. Этот интеллектуальный помощник получил улучшенные возможности планирования задач и генерации контента в сценариях одновременной работы с несколькими приложениями и устройствами.

В настоящее время первая бета-версия доступна для новейших флагманских гаджетов компании. Покупатели и тестировщики могут испытать новые возможности системы на следующих устройствах: