Xiaomi выпустила первую тестовую версию операционной системы HyperOS 4

·29·Технологии
Xiaomi выпустила первую тестовую версию операционной системы HyperOS 4

Компания Xiaomi выпустила первую бета-версию программного обеспечения новой операционной системы HyperOS 4 и представила её пользователям. Как сообщает издание Иксбт.ком, при разработке новой системы основное внимание уделялось повышению производительности, улучшению удобства использования и расширению возможностей искусственного интеллекта, что должно значительно улучшить работу устройств. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В обновлённую архитектуру HyperOS 4 внедрена технология Xiaomi ХйперКоре, включающая функции расчёта нагрузки и предварительной загрузки данных в память. Это решение позволяет эффективнее распределять системные ресурсы и снижать нагрузку на процессор во время часто выполняемых операций.

Оптимизация приложений и интерфейса

Разработчики создали новый механизм запуска приложений и глубоко оптимизировали взаимодействие между системным и программным уровнями. В частности, отмечается значительное повышение плавности анимаций и скорости отклика интерфейса на главном экране и в популярных приложениях.

Одним из важных нововведений системы стали расширенные функции искусственного интеллекта. Новое программное обеспечение предоставляет пользователям ряд удобных возможностей, автоматизируя планирование задач и создание контента.

Искусственный интеллект и поддерживаемые устройства

В HyperOS 4 дебютировал голосовой помощник нового поколения Супер КсиаоАи 2.0, интегрированный с большой языковой моделью Xiaomi МиМо. Этот интеллектуальный помощник получил улучшенные возможности планирования задач и генерации контента в сценариях одновременной работы с несколькими приложениями и устройствами.

В настоящее время первая бета-версия доступна для новейших флагманских гаджетов компании. Покупатели и тестировщики могут испытать новые возможности системы на следующих устройствах:

  • Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17 Ultra Леика Эдитион
  • Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17
  • Redmi К90 Pro Max, его специальная версия Чампион Эдитион и Redmi К90
  • Планшеты Xiaomi Пад 8 Pro и Xiaomi Пад 8

XiaomiHyperOSСмартфоныИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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