В Индии «тело» в озере неожиданно ожило (видео)

В городе Ханамконда в Индии мужчина, пролежавший неподвижно в озере около 5 часов, напугал местных жителей. Увидевшие его люди подумали, что мужчина умер, и немедленно сообщили в полицию.

Когда прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов схватили мужчину за руку, чтобы вытащить его из воды на берег, произошло неожиданное — он внезапно встал.

Как выяснилось, мужчина весь день работал и сильно устал. Он зашёл в озеро, чтобы охладиться, и заснул в воде. Поэтому он долго лежал неподвижно.

Когда выяснилось, что мужчина жив, сотрудники полиции и собравшиеся на месте происшествия люди вздохнули с облегчением. Видео этого инцидента распространилось в социальных сетях и вызвало у пользователей множество шуток.