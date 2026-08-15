Скейтбордист выполнил исторический трюк на фоне солнечного затмения

·53·Мир
Скейтбордист выполнил исторический трюк на фоне солнечного затмения

Испанский профессиональный скейтбордист Дани Леон вызвал настоящий ажиотаж в социальных сетях своим необычным трюком, выполненным во время солнечного затмения. Спортсмен воспользовался уникальным астрономическим явлением и подстроил свой прыжок под самый впечатляющий момент, когда Солнце было полностью закрыто.

На видео видно, как в момент прыжка Дани Леон на скейтборде Луна полностью закрывает Солнце за его спиной. Кадры создают впечатление, будто спортсмен парит в воздухе на фоне потемневшего Солнца.

Опубликовав видео в социальной сети, Леон назвал этот трюк одним из самых важных движений в своей жизни. Кадры с неожиданным и рассчитанным до мельчайших деталей прыжком за короткое время стали вирусными и набрали миллионы просмотров.

Ещё одна особенность этого трюка заключается в том, что спортсмену удалось практически идеально синхронизировать момент прыжка с солнечным затмением. Благодаря этому обычный скейтбордистский трюк соединился с уникальным космическим явлением, создав фантастическую картину.

Для справки, Дани Леон — один из известных профессиональных скейтбордистов Испании, представлявший свою страну на Олимпийских играх в Токио в 2021 году и в Париже в 2024 году.

Полное солнечное затмение, наблюдавшееся 12 августа 2026 года, было видно в Испании, некоторых районах Португалии и других частях Европы. На территории Испании оно стало первым полным солнечным затмением, наблюдавшимся более чем за столетие.

Объединение в одном кадре астрономического явления и рассчитанного до миллиметра скейтбордистского трюка стало главным содержанием видео. Многие интернет-пользователи оценивают эти кадры не просто как спортивное видео, а как уникальный момент гармонии природы и человеческого мастерства.

Дани ЛеонИспанияПортугалияТокиоПариж
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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