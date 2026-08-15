В Узбекистане сегодня возможны пыльные бури

·1·Узбекистан
В Узбекистане сегодня возможны пыльные бури

В отдельных регионах Узбекистана сегодня, 15 августа, ожидаются сильный ветер и пыльная буря. В Ташкенте также прогнозируется значительное усиление скорости ветра. Об этом сообщил Узгидромет.

Как сообщается, днем в отдельных районах Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей скорость ветра может достигать 9–14 м/с. Усиление ветра в некоторых районах приведет к поднятию пыли.

В столице прогнозируется усиление скорости ветра до 10–12 м/с. В отдельных местах ветер может сопровождаться пыльной бурей.

Специалисты рекомендуют водителям в таких погодных условиях проявлять повышенную осторожность на дорогах, а населению — не задерживаться подолгу на открытых территориях без необходимости.

Кроме того, во время сильного ветра важно соблюдать меры предосторожности вблизи деревьев, электрических проводов и легких конструкций.

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Charos
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