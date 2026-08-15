В Китае робот попрошайничал: его просьба поразила людей

Видео с гуманоидным роботом, стоящим на коленях на улице в Китае и просящим у прохожих деньги, вызвало большой резонанс в социальных сетях. Интернет-пользователей удивило не то, что робот обычно ходит или выполняет сложные движения, а то, о чём он просил людей.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в китайской провинции Сычуань. На кадрах видно, как гуманоидный робот, стоя на одном колене и сложив руки, кланяется проходящим по улице людям.

Рядом с роботом были размещены небольшая ёмкость для сбора денег и КР-код, позволяющий совершать цифровые платежи. На его ЛЭД-дисплее и через громкоговоритель повторялись сообщения со смыслом: «У меня нет денег на подзарядку» и «Пожалуйста, помогите оплатить электроэнергию».

По сообщениям, этим роботом может быть гуманоид Unitree Г1, произведённый китайской компанией по робототехнике Unitree. Эта модель компании и ранее привлекала внимание своими необычными движениями и использованием в различных экспериментах.

После распространения видео среди интернет-пользователей появились разные мнения. Одни в шутку заявили: «Теперь роботы заменяют даже попрошаек», а другие расценили этот случай как признак того, что искусственный интеллект всё глубже проникает в жизнь человека.

Вместе с тем подлинная цель видео также стала предметом обсуждений. Одни считают это маркетинговой акцией компании, тогда как другие отмечают, что это может быть уличным искусством или необычным способом сбора денег за счёт привлечения интереса людей.