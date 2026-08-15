40 миллионов долларов за одни часы? Самые дорогие часы, принадлежащие знаменитостям!

·47·Культура
40 миллионов долларов за одни часы? Самые дорогие часы, принадлежащие знаменитостям!

Редкие часы, принадлежащие знаменитостям, на аукционах могут оцениваться в десятки миллионов долларов. На такую стоимость влияют редкость часов, сложный дизайн, драгоценные камни и, что самое важное, имя их владельца.

Рекордные цены

Часы Rolex Daytona, принадлежавшие Paul Newman, были проданы в 2017 году за 17,75 миллиона долларов. Часы Jacob & Co. Billionaire, украшенные бриллиантами и принадлежавшие Floyd Meyvezer, были оценены в 18 миллионов долларов.

Ko'n kurtka kiygan erkak va uning yonida katta Rolex soati tasvirlangan.

Часы Grandmaster Chime с 20 функциями, принадлежавшие Silvestr Stallone, были проданы в 2024 году за 5,4 миллиона долларов.

Самые дорогие — часы Jon Lennon

40 миллионов долларов за одни часы? Самые дорогие часы, принадлежащие знаменитостям!

Одна из самых удивительных оценок была дана редким часам Patek Philippe, принадлежавшим Jon Lennon. Их стоимость оценили в 40 миллионов долларов.

Таким образом, цену некоторых часов определяют не только золото, бриллианты или механизм, но и их история и знаменитый владелец.

Хотели бы вы когда-нибудь надеть часы стоимостью 40 миллионов долларов?

Пол НьюманRolexФлойд МейвезерСильвестр СталлонеДжон Леннон
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Селена Гомес подала в суд по обвинению в мошенничествеСелена Гомес подала в суд по обвинению в мошенничествеВчера, 15:38Зебо Рахимова раздала необычные приглашения на 2-й сезон «Студент»Зебо Рахимова раздала необычные приглашения на 2-й сезон «Студент»13.08, 19:30Ахад Каюм: «Я поклонник этих девушек»Ахад Каюм: «Я поклонник этих девушек»13.08, 15:04Дурдона Курбонова купила iPhone редкого цвета, о котором давно мечтала! (видео)Дурдона Курбонова купила iPhone редкого цвета, о котором давно мечтала! (видео)13.08, 14:43Раъно Шодиева: на моё лечение ушло более 500 тысяч долларовРаъно Шодиева: на моё лечение ушло более 500 тысяч долларов13.08, 14:202-летняя девочка начала петь — прохожие замерли от изумления (видео)2-летняя девочка начала петь — прохожие замерли от изумления (видео)13.08, 13:13
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!
Дурдона Курбанова хотела подоить корову для нового клипа, но все пошло не по плану!
Дурдона Курбанова хотела подоить корову для нового клипа, но все пошло не по плану!
Звезды сериала «Черная любовь» вновь воссоединятся в новом проекте
Звезды сериала «Черная любовь» вновь воссоединятся в новом проекте