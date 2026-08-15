40 миллионов долларов за одни часы? Самые дорогие часы, принадлежащие знаменитостям!

Редкие часы, принадлежащие знаменитостям, на аукционах могут оцениваться в десятки миллионов долларов. На такую стоимость влияют редкость часов, сложный дизайн, драгоценные камни и, что самое важное, имя их владельца.

Рекордные цены

Часы Rolex Daytona, принадлежавшие Paul Newman, были проданы в 2017 году за 17,75 миллиона долларов. Часы Jacob & Co. Billionaire, украшенные бриллиантами и принадлежавшие Floyd Meyvezer, были оценены в 18 миллионов долларов.

Часы Grandmaster Chime с 20 функциями, принадлежавшие Silvestr Stallone, были проданы в 2024 году за 5,4 миллиона долларов.

Самые дорогие — часы Jon Lennon

Одна из самых удивительных оценок была дана редким часам Patek Philippe, принадлежавшим Jon Lennon. Их стоимость оценили в 40 миллионов долларов.

Таким образом, цену некоторых часов определяют не только золото, бриллианты или механизм, но и их история и знаменитый владелец.

Хотели бы вы когда-нибудь надеть часы стоимостью 40 миллионов долларов?