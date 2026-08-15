Илон Маск: к 2029 году ИИ придется перенести в космос

·0·Технологии
Илон Маск: к 2029 году ИИ придется перенести в космос

Ожидается, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и растущая потребность в энергии в будущем столкнутся с физическими ограничениями на Земле. По словам предпринимателя и инженера Илона Маска, примерно к 2029 году вычислительные центры на орбите могут стать единственным способом дальнейшего наращивания мощностей искусственного интеллекта. Этот подход важен тем, что рассматривается как новый этап решения энергетического дефицита и инфраструктурных проблем, возникающих в современном мире технологий. Об этом ixbt.com сообщает .

Как сообщает издание ixbt.com, главными причинами такого стратегического поворота называют нехватку электроэнергии и сложности с получением разрешений, необходимых для строительства новых крупных объектов на поверхности Земли. На фоне резкого роста энергопотребления центров обработки данных искусственного интеллекта по всему миру интерес к идее космической инфраструктуры с каждым днем усиливается.

Космические кластеры и энергетическая проблема

По мнению специалистов, основная идея заключается в размещении гигантских вычислительных кластеров непосредственно на орбите. Там они смогут получать бесперебойную и прямую энергию от солнечных панелей, не создавая дополнительной нагрузки на наземные энергосети. Такое решение позволит открыть путь к практически неограниченному расширению вычислительных мощностей, одновременно снижая негативное воздействие на экологию Земли.

Ранее, в феврале 2026 года, было объявлено о слиянии компаний SpaceX и xAI. Тогда сообщалось, что главными целями объединенной структуры станут запуск центров обработки данных на орбите и создание системы «умного Солнца». В тот момент Илон Маск впервые заявил, что размещение вычислительных мощностей в космосе в течение двух-трех лет окажется значительно выгоднее наземных решений с экономической точки зрения.

Технические препятствия на пути проекта

Однако на пути этой амбициозной инициативы существуют серьезные препятствия и скептические настроения. В частности, в апреле 2026 года выяснилось, что даже внутри SpaceX сомневаются в коммерческой жизнеспособности орбитальных центров искусственного интеллекта. В документах предварительной регистрации компания признала, что проект технически чрезвычайно сложен, а вся стратегия зависит от успешных полетов ракеты Starship.

Кроме того, публичный спор между Илоном Маском и главой OpenAI Сэмом Альтманом, разгоревшийся в июле 2026 года, показал, что проблемы космических центров обработки данных еще не решены полностью. Как выяснилось, массовое развертывание орбитальной инфраструктуры откладывается из-за отсутствия дешевых многоразовых средств запуска и промышленного производства спутников. Такие возможности могут в полной мере появиться только в 2030-х годах.

Илон МаскИскусственный интеллектSpaceXStarshipТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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