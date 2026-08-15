В Таджикистане в результате обстрела с территории Афганистана погибла женщина

В Дарвазском районе Таджикистана в результате обстрела с территории Афганистана погибла 21-летняя женщина. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Таджикистана.

По данным ведомства, инцидент произошёл 13 августа вблизи реки Пяндж. Пуля, выпущенная с афганской стороны, попала в женщину, проживавшую в селе Даштаκ Дарвазского района на таджикском берегу, и она скончалась на месте происшествия.

Таджикская сторона сообщила, что в последние дни в афганской провинции Бадахшан усилились вооружённые столкновения. Боевые действия между движением «Талибан» и противостоящими ему силами усиливают опасения по поводу безопасности в приграничных районах.

Официальный Душанбе также сообщил, что в результате выстрелов с территории Афганистана было нарушено воздушное пространство Таджикистана, а некоторым жилым домам вблизи границы нанесён ущерб.

Министерство иностранных дел Таджикистана призвало афганскую сторону уважать неприкосновенность государственной границы. Кроме того, было предложено принять необходимые и эффективные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Для справки: афганская провинция Бадахшан граничит с Дарвазским районом Таджикистана и районами Западного Памира. Вооружённые столкновения в регионе вновь выдвигают на повестку дня вопрос безопасности населения, проживающего вблизи границы.